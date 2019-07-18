МИД России считает некорректным говорить о компенсации для Беларуси за налоговый маневр

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Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что речь может идти лишь о содействии Беларуси в смягчении последствий от маневра. В любом случае, по мнению Карасина, давать какие-либо оценки рано.

"Налоговый маневр" - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации". Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", - заявил Карасин в интервью РИА Новости .

Напомним, по подсчетам белорусской стороны, в течение шести лет ее потери от введения налогового маневра в российской нефтяной отрасли составят 10,8 млрд долларов из-за подорожания нефти для белорусских НПЗ.

Таким же преждевременным считает Карасин и обсуждение компенсаций для Беларуси потерь, понесенных из-за загрязнения трубопровода «Дружба». Напомним, Беларуси предлагала повысить транзитный тариф на 21,7%, но получила отказ от российской стороны.

Карасин обратил внимание, что урегулированием этого вопроса занимаются с российской стороны министерство энергетики и ПАО "Транснефть". Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, пояснил чиновник, поэтому говорить о конкретных деталях пока рано.

Напомним, что по итогам последней встречи в Санкт-Петербурге президенты России и Беларуси говорили о намерении снять все спорные моменты во взаимоотношениях двух стран к юбилею Союзного государства, который будет отмечаться в декабре этого года.