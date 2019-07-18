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МИД России считает некорректным говорить о компенсации для Беларуси за налоговый маневр
19.07.2019 14:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ria.ru
Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что речь может идти лишь о содействии Беларуси в смягчении последствий от маневра. В любом случае, по мнению Карасина, давать какие-либо оценки рано.
"Налоговый маневр" - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации". Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", - заявил Карасин в интервью
Напомним, по подсчетам белорусской стороны, в течение шести лет ее потери от введения налогового маневра в российской нефтяной отрасли составят 10,8 млрд долларов из-за подорожания нефти для белорусских НПЗ.
Таким же преждевременным считает Карасин и обсуждение компенсаций для Беларуси потерь, понесенных из-за загрязнения трубопровода «Дружба». Напомним, Беларуси
Карасин обратил внимание, что урегулированием этого вопроса занимаются с российской стороны министерство энергетики и ПАО "Транснефть". Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, пояснил чиновник, поэтому говорить о конкретных деталях пока рано.
Напомним, что по итогам последней встречи в Санкт-Петербурге президенты России и Беларуси говорили о намерении
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Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что речь может идти лишь о содействии Беларуси в смягчении последствий от маневра. В любом случае, по мнению Карасина,...
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