В Мозырском районе молодой водитель выехал на встречку: двое человек попали в больницу

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июля в Мозырском районе два человека пострадали в аварии. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Об этом сообщает Управление ГАИ по Гомельской области.





Авария случилась в 18.40, на 17-м километре дороги Н-4739 «Мозырь-Петриков».

19-летний водитель Renault Megane (водительский стаж парня чуть более 7 месяцев) двигаясь со стороны деревни Прудок в направлении Слободы из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением на закруглении дороги.

После чего выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Passat под управлением 52-летнего водителя.









В результате пострадали двое пассажиров из второй машины, это 54-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они госпитализированы в местную больницу.