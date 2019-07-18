«Солнцестояние»: 7 из 10. Идеальный хоррор, чтобы расстаться с девушкой

Источник материала: Tut.by

В минском прокате стартовало «Солнцестояние» — фильм от режиссера самого заметного хоррора прошлого года «Реинкарнация» Ари Астера. AFISHA.TUT.BY провела два с половиной часа в темном кинозале под медитативную музыку и разговоры о рунах, и теперь пытается разобраться, что это было.





О чем кино: Дени и Кристиан уже четыре года в отношениях, но у них постоянно что-то не клеится. Она ждет его внимания и поддержки, он проводит время с друзьями. Однажды в результате несчастного случая Дени потеряет всю семью, и у Кристиана не хватит сил бросить ее в такой сложный момент. Вместо этого он предлагает спутнице присоединиться к его друзьям и поехать в шведскую провинцию на летний фестиваль — праздник солнцестояния. Поездка сулит веселье под запрещенными веществами, но по традиции что-то пойдет не так.

«Солнцестояние» составлено примерно из тех же ингредиентов, что и «Реинкарнация»: оккультизм, одержимость, семейная драма, пугающий ребенок. Но при этом удерживается от падения в пропасть сверхъестественного. Все происходящее на экране пугающе, но реально. Головы не вращаются, тела не летают под потолком (только если их не распяли таким образом шведские сектанты — считайте это неважным и единственным спойлером).

Ари Астер умеет навести ужас без лишних джампскейров и при свете дня. Девушки, сбивающие ноги в хороводе, обеды за длинным столом, торжественные речи — все это пугает не хуже, чем оторванные конечности (которых также в достатке). В фильмах Астера фирменным знаком уже становится повышенная вязкость, добиться ощущения которой героям помогают разные вещества, а зрителям — «поплывшее» изображение.





Американец играет с вами в «Крокодила», то тут, то там изображая знаковые для мирового кино фильмы. Самые внимательные заработают очки, угадав «Плетеного человека» Харди, «Легенду о Нараяме» Имамуры, хитовую «Ведьму» Эггерса, «Ритуал» от Netflix или недавнее «Паранормальное» Бенсона и Мурхеда. Остальным повезет еще больше: многое из того, на что ссылается Астер, вы увидите впервые — и гарантированно впечатлитесь.

При всем при этом «Солнцестояние» нужно с чистой совестью трактовать как хоррор об угасании отношений. За всеми пугающими образами скрывается идея того, что разрыв — это всегда шаг в темноту, и красивым он не будет, разоденьтесь вы хоть во все цветы мира. Ну а мертвым отношениям суждено закончиться, как ты резину ни тяни. Дени и Кристиан чужие друг другу люди, переживающие травмирующий опыт созависимых отношений и не решающиеся их разорвать. Чужие настолько, насколько могут быть чуждыми американцам шведские языческие ритуалы где-то в глухой провинции.





Личный мотив (режиссер положил в основу свой опыт расставания) в фильме перекликается с политическим. Не настолько объемно, как у коллеги Астера по жанру Джордана Пила («Прочь», «Мы»), но тоже достаточно выпукло. Американцы, прибывшие в Старый Свет со своим уставом, тут же получат указание на свое место. Ироничный щелчок по носу США в «Солнцестоянии» надувается до метафор гаргантюэлевского размера (самое время сделать ставки — сколько туристов пойдет на фарш).

Астеру хватает ума не зависнуть в публицистике, а сосредоточиться на атмосфере. Акварельные рисунки, переходящие в акварельные пейзажи акварельных цветов — та легкость, которой не ждешь от автора «Реинкарнации» и жанра ужасов в целом. Тем любопытнее следить за происходящим. А вот чего не хватает американцу, так это самокритики, чтобы увидеть за своими же аллегориями банальность и претенциозность. Женщина, конечно, мать земли, и гендерные весы смещаются в ее сторону, но зачем же буквально водружать ей на голову этот венец?





Иронично другое. Астер, ступив на землю великого Ингмара Бергмана, подобно своим героям должен смиренно опустить голову и следовать бергмановским же правилам. А превзойти автора «Сцен из супружеской жизни» на его же территории — задача даже не со звездочкой — сразу на олимпиаду. Что происходит с теми, кто не справляется, вы должны догадаться сами.

Когда: уже в кино. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Москва». Сколько: от 6 рублей. Купить билет и увидеть все своими глазами