«Палескі» тур Купаловского театра начался в Бресте

Национальный академический театр Янки Купалы при поддержке генерального партнёра компании velcom | А1 показал спектакль «Радзіва «Прудок» в рамках тура «Палескія хронікі» в Брестском академическом театре драмы.

«Што такое «Палескі тур»? Гэта чатыры гарады беларускага Палесся: Брэст, Пінск, Калінкавічы і Гомель. Чаму мы вырашылі гэта зрабіць? Ведаеце, гэта ўнікальны праект. Андрэй Горват працаваў дворнікам у нашым тэатры, потым ён з’ехаў у вёску на беларускім Палессе – вёску Прудок пад Калінкавічамі, потым пачаў пісаць у сваёй сацыяльнай сетцы нейкі блог, які потым аб’яднаўся ў кнігу. Гэта кніга стала прадавацца ў Купалаўскім тэатры. І далей нарадзіўся спектакль. ­ ­- отметил режиссёр спектакля «Радзіва «Прудок» Роман Подоляко. ­- Нам вельмі спалабалася гэтая кніга. Нам спадабалася, як разважае Андрэй, як ён думае, як ён адчувае. Як ён адчувае месца, дзе нарадзілся. Як адчувае сваю Бацькаўшчыну. З гэтымі думкамі мы пачалі рэпетыцыі спектакля», ­ ­- добавил Роман.

Перед тем, как появился сам спектакль, книга Андрея Горвата приняла участие в социально-культурном проекте компании velcom | A1 MOVABOX. А также по её мотивам был снят короткометражный фильм Романа Подоляки и Михаила Зуя «Ягор», который принимал участие в Международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm.

В постановке задействованы три актёра. Михаил Зуй в роли самого Андрея Горвата, Светлана Аникей и Дмитрий Есеневич перевоплощались на протяжении всего спектакля.

«Чаму менавіта тры акцёры? Чаму не больш? Задача наша была такая, каб у кожнага акцёра было па некалькі персанажаў, акрамя галоўнага героя, якого рэпрэзентуе Міша Зуй. Безумоўна, для акцёра гэта вельмі цікава і важна мець некалькі роляў у адным спектакле. Гэта працуе на вобраз, працуе на рознахарактарнасць і на проста ўяўленне, што такое тэатр» - объяснил Роман Подоляко.

Перед началом спектакля актёры поделились своими ожиданиями от предстоящего тура.

«Спектакль «Радзіва «Прудок» - гэта такая жывая істота, што ён кожны раз непрыдказальна змяняецца. Рабіць некі прагноз цяжка, але спадзяюся, што гэта будзе цікавая вандроўка», – отметил Михаил Зуй.

«В каждом городе будет всё по-разному. Публика везде разная. Брест большой город, такая тайная культурная столица. В Пинске совершенно другой народ, а в Калинковичах для меня самый сложный спектакль, потому что там самый строгий зритель. Люди просто приходят конкретные прототипы. В Гомеле тоже другая жизнь у людей. Несмотря на то, что это Полесье, это очень разное население», - заметила Светлана Аникей.

«Чым бліжей да эпіцэнтру, тым хвалёвей», - добавил Дмитрий Есеневич.

«Вельмі добра, што менавіта з Брэста пачынаецца тур «Палесскія хронікі». Гэта вельмі сімвалічна. Гэта і 1000-годдзе города, і статус культурнай сталіцы СНД, які ў гэтым годзе прысвоен Брэсту. І калі я ехаў сюды, то пабачыў такі слоган: «Радзіма пачынаецца тут». Вельмі добра, что і «Радзіва» таксама тут пачынаецца», - отметил руководитель группы по корпоративной социальной ответственности velcom | А1 Виктор Поздняков.

Помимо блестящей актерской работой большую роль играет музыкальное и художественное оформление. 50 оригинальных музыкальных треков, написанных самими участниками труппы в составе Pilip.studio, и нарисованные от руки сложные световые проекции. Отдельно стоит отметить костюмы, созданные сценографом Катерина Шиманович – за их художник получила почетную премию имени Ивана Ушакова.

Спектакль в Бресте прошёл с аншлагом, как и все 47 показов до. Эта постановка трогает своей душевностью, теплотой и вниманием к мелочам.

Поддержку постановке спектакля оказало Министерство культуры Республики Беларусь. Генеральный партнер постановки и тура «Палескія хронікі» – компания velcom | A1, при помощи которой увидеть спектакль смогут жители юга Беларуси. Кроме Бреста, показы «Радзіва «Прудок» в рамках тура пройдут 20 июля в Пинске, 23 июля в Калинковичах и 26 июля в Гомеле.