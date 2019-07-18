В микрорайоне «Сахарный» спустя месяц дали горячую воду - ЖКХ оплатило часть своего долга

Источник материала: Слуцк Город





Жители промышленного микрорайона Слуцка почти с 20 июня оставались без горячей воды. Одной из причин стала многолетняя задолженность Слуцкого ЖКХ перед ТЭЦ Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Наконец, 19 июля в дома стала поступать горячая вода.

Как пояснили в администрации котельной «Сахарного», ЖКХ погасило часть своей задолженности - около четверти от всей суммы. До следующего лета горячая вода в микрорайоне надолго отключаться не будет.

— Сейчас вода появилась не у всех жителей микрорайона, после пуска нагретой воды в образовалось несколько мелких прорывов - это штатная ситуация, которая будет устранения в течение одного-двух дней, — добавили в котельной.



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