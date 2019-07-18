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Глава Миноблисполкома: четырёхполосную дорогу до Солигорска начнут строить в следующем году

19.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Глава Миноблисполкома: четырёхполосную дорогу до Солигорска начнут строить в следующем году

Строительство участка автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» запланировано на участке от Слуцка до Солигорска. Эту информацию МЛЫН.BY подтвердил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

— В нынешнем году реконструкцию этого пути приостановили, так как необходимо было закончить другие дороги. Однако в следующем постараемся принять решение о его дальнейшем строительстве, — сказал руководитель центрального региона.

Напомним, реконструкция участка трассы Р23 началась в 2012 году. Дорогу расширили до четырех полос, улучшили и сделали более безопасной. Сейчас она имеет статус первой категории. В 2017 году реконструкция трассы Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой.

Ранее SG со ссылкой на «Минскавтодор-Центр» сообщал, что работы на участке трассы Слуцк-Солигорск планируется начать в 2020 году.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство участка автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» запланировано на участке от Слуцка до Солигорска. Эту информацию МЛЫН.BY подтвердил председатель...
 
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