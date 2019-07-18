10 пляжных луков биатлонисток, которые заставят вас еще сильнее ждать начала сезона

Источник материала: Tut.by

Болельщики привыкли видеть этих девушек в спортивных комбинезонах и с винтовкой за плечами. Но в разгар межсезонья SPORT.TUT.BY решил предложить вам горячую подборку пляжных фотографий биатлонисток (чтобы за лето вы не забыли, как выглядят топовые гонщицы, и еще раз убедились, что не зря полюбили этот вид спорта).

Действующий обладатель Кубка мира Доротея Вирер по совместительству — безусловная королева пляжных фото. Кажется, у этой итальянки на каждый день припасен новый купальный костюм.

Ее подруга по команде Лиза Виттоцци отправилась за витамином D на пляжи недалеко от Венеции. Лиза решила не заморачиваться с подбором ярких купальников. Да и зачем, когда даже классический черный может круто подчеркнуть заветные кубики на прессе.

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, завершившая личную карьеру, но не отказавшаяся от эстафет, провела семейный отдых в Португалии. Мама двоих детей все-таки в фантастической форме!

Длинноногая россиянка Светлана Миронова в этом году покоряла пляжи Таиланда.

Главная пара немецкого биатлона Франци Пройсс и Симон Шемпп, кстати, тоже провела романтический отпуск в Таиланде. На их фото есть всё: красивый загар, вкусная еда и полная идиллия.

А вот белорусский лидер Ирина Кривко отдыхала с мужем во Вьетнаме. Судя по снимкам в инстаграме, пара вдоволь насмотрелась впечатляющих закатов и зарядилась энергией на весь год.

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова отправилась с любимым человеком на Бали. Девушка из Чаус уверяет: мечты сбываются!

Натурализованная россиянка Елена Кручинкина принимала солнечные ванны в Турции. «Водичка, конечно, не как в Тае, но купаться можно», — шутила в инстаграме биатлонистка.

Норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд выбрала не самое популярное направление и отправилась отдыхать в Восточную Африку. Штиль, гармония и прекрасные рельефы.

А вот ее подруга по команде Тирилл Экхофф особо не баловала подписчиков отпускными картинками, но периодически напоминала: жизнерадостность все так же при ней.