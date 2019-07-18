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Онлайн-ловушки – сплошь и рядом. Будьте осторожны с банковскими картами!

19.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, чтобы завладеть чужими денежными средствами с банковской карты, не обязательно держать её в руках, достаточно получить определённые данные: номер, срок действия и специальный код.

Онлайн-ловушки – сплошь и рядом. Будьте осторожны с банковскими картами!

Сейчас очень удобно делать покупки через интернет и оплачивать их картой. Многие мошенники пользуются этим, чтобы незаконно списывать денежные средства. К примеру, вы хотите что-то продать через интернет, а покупатель предлагает перечислить деньги на карту. Так вот, если ему не достаточно просто номера карты, то будьте начеку. Возможно, вы имеете дело с мошенником.

Соблюдайте простые меры предосторожности:

– не стесняйтесь закрывать клавиатуру рукой или просить людей, которые стоят в очереди, отойти в сторону, когда пользуетесь банкоматом;

– храните в секрете PIN-коды, CVV2/CVC2 коды и не пишите их на карте. Также не сообщайте третьим лицам срок действия карты и на кого она зарегистрирована;

– при утере банковской карты незамедлительно сообщите в банк и заблокируйте её;

– не входите в интернет-банкинг с чужих компьютеров. Если по каким-либо причинам Вы это сделали, то по окончании действий с картой нажмите «Выход» и очистите кеш;

– для входа в интернет-банкинг выбирайте сложные пароли, периодически меняйте их. Также используйте одноразовые пароли, которые запрашиваются банками для подтверждения действий в личном кабинете при каждом использовании.

Соблюдая эти нехитрые правила пользования банковскими картами, вы защитите свои денежные средства от мошенников. Если несанкционированные операции с вашей картой все же осуществлялись, то незамедлительно обращайтесь в Кореличский РОВД.

Стоит помнить о том, что за хищение имущества путём изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путём введения в компьютерную систему ложной информации, за деяние, сопряжённое с несанкционированным доступом к компьютерной информации, предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 212 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

Денис КУЗЬМИЧ,
старший оперуполномоченный ОУР Кореличского РОВД,
майор милиции

 
 
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Сегодня, чтобы завладеть чужими денежными средствами с банковской карты, не обязательно держать её в руках, достаточно получить определённые данные: номер,
 
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