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За наркотики – приличный срок. Насколько актуальна тема наркомании для Кореличского района?

19.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Является ли проблема наркомании актуальной для Кореличского района? Какое наказание понесёт тот, кто тем или иным образом связан с наркотиками? Каковы первые результаты специальной программы «Мак»? На все эти вопросы ответил оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Кореличского РОВД старший лейтенант милиции Денис МАКОВИК.

За наркотики – приличный срок. Насколько актуальна тема наркомании для Кореличского района?

В настоящее время оперативную обстановку по линии наркоконтроля на территории Кореличского района можно охарактеризовать как стабильную и контролируемую. По состоянию на 10 июля 2019 года Кореличским РОВД возбуждено 5 уголовных дел: 3 – по линии противодействия торговле людьми, 2 – по линии незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, в текущем году составлен 1 административный протокол по ст. 17.3 ч. 4 («Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ»).

Рассматривая наркоманию как одну из серьезных угроз безопасности общества, белорусское законодательство устанавливает достаточно жесткие меры уголовной ответственности за совершение преступлений по линии наркоконтроля. К примеру, ч. 1 ст. 328 («Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств») предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Еще более суровое наказание предусматривает ч. 2 ст. 328 («Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо их незаконный сбыт») – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, с конфискацией имущества или без.

Ежегодно в летний период правоохранительными органами района проводится специальная программа «Мак», основной целью которой является минимизация причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения. Так, за истекший период в рамках СП «Мак» выявлено 5 незаконных посевов мака и 7 посевов конопли. Из незаконного оборота изъято 9,7 килограмма растения мака и 181 килограмм конопли.

Подготовила Оксана ЯНУШ

 
 
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Является ли проблема наркомании актуальной для Кореличского района? Какое наказание понесёт тот, кто тем или иным образом связан с наркотиками?
 
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