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В воскресенье в Бресте будет +29°С, но с дождем

19.07.2019 15:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло.

В воскресенье в Бресте будет +29°С, но с дождем

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +26°С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье в Бресте будет +29°С, но с дождем

В воскресенье днем будет небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +29°С. Вечером возможен небольшой дождь.

 
Теги: Брест
 
 
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  В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем возможен...
 
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