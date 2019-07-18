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В воскресенье в Бресте будет +29°С, но с дождем
19.07.2019 15:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +26°С,
В воскресенье днем будет небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +29°С. Вечером возможен небольшой дождь.
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В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем возможен...
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