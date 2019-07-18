Купание запретили в семи местах, в 41 — ограничили

Источник материала: Виртуальный Брест

В эти выходные будет тепло — до +30°С, но специалисты предупреждают: не во всех водоемах Беларуси можно купаться. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Запрещено купание в 7 зонах

В Брестской области — пляж на реке Лесная в городе Каменец, пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столинском районе и пляж на реке Горыни в Столинском районе;

В Гродненской области — в пруду по проспекту Независимости и в пруду по улице Багратиона в Слониме;

В Минской области — на озере Материнское Пуховичского района и в водоеме агрогородка Дукора.

Ограничено купание для детей в 13 зонах

В Брестской области

пляж «Восток» реки Мухавец в Бресте;

пляж «Центральный» правый берег реки Мухавец в Бресте;

пляж «Центральный» левый берег реки Мухавец в Бресте;

зона отдыха «Красный двор» в Бресте;

центральный пляж озера Луковское в Малоритском районе.

В Гомельской области

пляж «Волотовской» Центрального района в Гомеле;

пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района в Гомеле;

пляж «Западный» Советского района в Гомеле;

пляж на реке Березина в агрогородке Чирковичи Светлогорского района;

городской пляж № 1 в Петрикове;

городской пляж № 2 в Петрикове.

В Минской области

пляж на озере Нарочь УП «АСБ Санаторий «Спутник» в Мядельском районе.

В Могилевской области

городской пляж на реке Днепр в Шклове.

Ограничено купание детей и взрослых в 28 зонах

В Брестской области

пляж в районе деревни Большие Косичи в Брестском районе;

пляж на территории оздоровительного лагеря «Верба» в Каменецком районе;

озеро Круглое, в 200 м севернее деревни Викоровичи в Столинском районе;

река Льва в деревне Кошара в Столинском районе.

В Гомельской области

пляж «Каскад-1» Центрального района в Гомеле;

пляж «Каскад-2» Центрального района в Гомеле;

пляж «Прудковский» Центрального района в Гомеле;

пляж «Роповский» Советского района в Гомеле;

пляж на реке Днепр «Приднепровский» в Жлобине;

пляж н.п. Александровка в Жлобинском районе;

пляж «Вирский» в Жлобинском районе;

городской пляж в Калинковичах;

городской пляж на реке Березина в Светлогорске;

пляж на реке Березина г. п. Паричи в Светлогорском районе;

пляж на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе.

В Могилевской области

пляж на реке Днепр в Могилеве;

пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;

Печерское водохранилище в Могилеве;

зона рекреации пруд деревни Вильчицы в Могилевском районе;

городской пляж № 1 «Центральный» в Бобруйске;

городской пляж № 2 6-го микрорайона в Бобруйске;

зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске;

пляж на реке Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина» в Бобруйске;

место отдыха у водоема Слободской в Белыничах;

место отдыха «Пески» на реке Друть в Белыничах;

место отдыха «Нежково» на реке Вабич в Белыничском районе;

место отдыха «Пруд Дачный» в деревне Неропля в Белыничском районе;

зона отдыха «Боровец» в Костюковичском районе.

Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.