Состоялся визит в Брест молодежи из Ростова-на-Дону

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане встретили молодежь из Ростова-на-Дону. Российские активисты прибыли к нам в рамках патриотической акции «Дороги славы – наша история». Торжественная встреча состоялась в Брестской крепости, там участники встречи возложили цветы к Вечному огню, посетили музейные экспозиции. А уже после, гостей принимал Вадим Кравчук , первый заместитель председателя Брестского горисполкома. А вечером состоялся концерт на Набережной.







Основным торгово-экономическим партнёром Беларуси была и остаётся Россия. Сотрудничество стран соседок осуществляется и на региональном уровне. К примеру, товарооборот между Брестом и Ростовом-на-Дону в прошлом году достиг 23 миллионов долларов, сальдо – положительное. Но, кроме экономического взаимодействия, реализовывается большой объем работы в сфере гуманитарного сотрудничества, образовательного и культурного обмена, а также молодёжной политики. Именно молодежная политика стала предметом обсуждений накануне в Брестском горисполкоме.



















