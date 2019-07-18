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Состоялся визит в Брест молодежи из Ростова-на-Дону
19.07.2019 15:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестчане встретили молодежь из Ростова-на-Дону. Российские активисты прибыли к нам в рамках патриотической акции «Дороги славы – наша история». Торжественная встреча состоялась в Брестской крепости, там участники встречи возложили цветы к Вечному огню, посетили музейные экспозиции. А уже после, гостей принимал Вадим
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Брестчане встретили молодежь из Ростова-на-Дону. Российские активисты прибыли к нам в рамках патриотической акции «Дороги славы – наша история». Торжественная...
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