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Падают все: белорусский рубль снова ушел на выходные победителем

19.07.2019 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валютная корзина стала легче ещё на 0,34% за счет значительного ослабления курса российского рубля.

Курс доллара снизился на 0,0046 рубля до 2,0255 BYN/USD. Это минимум за 345 дней.

Курс евро просел на 0,0011 рубля до 2,2800 BYN/EUR. Напомним, что предыдущие двое торгов подряд курс евро укреплялся.

Курс российского рубля обвалился на 0,0164 рубля до 3,2150 BYN/100 RUB. Рубль РФ упал до минимума за 9 дней.

Россия

ЦБ РФ определил официальные курсы валют на завтра. Так, доллар вырос на 4 копейки до 62,8666 российских рублей, а евро вырос на 19 копеек до 70,7941 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина стала легче ещё на 0,34% за счет значительного ослабления курса российского рубля.
 
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