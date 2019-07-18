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Падают все: белорусский рубль снова ушел на выходные победителем
Источник материала: Партизан
Валютная корзина стала легче ещё на 0,34% за счет значительного ослабления курса российского рубля.
Курс доллара снизился на 0,0046 рубля до 2,0255 BYN/USD. Это минимум за 345 дней.
Курс евро просел на 0,0011 рубля до 2,2800 BYN/EUR. Напомним, что предыдущие двое торгов подряд курс евро укреплялся.
Курс российского рубля обвалился на 0,0164 рубля до 3,2150 BYN/100 RUB. Рубль РФ упал до минимума за 9 дней.
Россия
ЦБ РФ определил официальные курсы валют на завтра. Так, доллар вырос на 4 копейки до 62,8666 российских рублей, а евро вырос на 19 копеек до 70,7941 российских рублей.
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Валютная корзина стала легче ещё на 0,34% за счет значительного ослабления курса российского рубля.
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