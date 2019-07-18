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Николь Кидман станет мамой в четвертый раз

19.07.2019 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Николь Кидман вскоре станет мамой в 4-й раз.



Известно, что голливудская актриса воспользовалась услугой экстракорпорального оплодотворения. Знаменитость не распространяется о своей личной жизни. Преданные поклонники знают, что в браке кумира с Томом Крузом пара усыновила двух детей, а с Китом Урбаном у кинозвезды родилась дочь. 

Теперь Николь Кидман готовится стать мамой в 4-й раз, а о беременности она рассказала друзьям. По словам инсайдера, срок пока маленький, однако актриса очень счастлива, поскольку не ожидала скорого оплодотворения. С помощью современной медицины знаменитость забеременела с 1-го раза. 

СМИ сообщают, что ее муж Кит Урбан также рад еще раз стать отцом. Звездная пара решила основательно подготовиться к родам и насладиться этим временем. 


Кидман сейчас 52 года, но пока все идет довольно легко. Супруги еще не рассказали о скором прибавлении в семье публично, хотя поклонники уже поздравляют их в соцсетях.
 
 
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Николь Кидман вскоре станет мамой в 4-й раз.
 
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