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Николь Кидман станет мамой в четвертый раз
Источник материала: Партизан
Николь Кидман вскоре станет мамой в 4-й раз.
Известно, что голливудская актриса воспользовалась услугой экстракорпорального оплодотворения. Знаменитость не распространяется о своей личной жизни. Преданные поклонники знают, что в браке кумира с Томом Крузом пара усыновила двух детей, а с Китом Урбаном у кинозвезды родилась дочь.
Теперь Николь Кидман готовится стать мамой в 4-й раз, а о беременности она рассказала друзьям. По словам инсайдера, срок пока маленький, однако актриса очень счастлива, поскольку не ожидала скорого оплодотворения. С помощью современной медицины знаменитость забеременела с 1-го раза.
СМИ сообщают, что ее муж Кит Урбан также рад еще раз стать отцом. Звездная пара решила основательно подготовиться к родам и насладиться этим временем.
Кидман сейчас 52 года, но пока все идет довольно легко. Супруги еще не рассказали о скором прибавлении в семье публично, хотя поклонники уже поздравляют их в соцсетях.
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Николь Кидман вскоре станет мамой в 4-й раз.
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