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Financial Times: "Приобретение Турцией С-400 – тектонический сдвиг в геополитике"

19.07.2019 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 стало "тектоническим сдвигом" в геополитике. Такое мнение высказывает в пятницу британская газета Financial Times.

Подобную "дерзость жизненно важного члена НАТО, закупающего военное оборудование у противника Запада", издание объясняет, в частности, "укреплением личных связей президентов двух стран, а также - что не менее важно - растущей напряженностью между Анкарой и Вашингтоном". Кроме того, эксперты связывают эти перемены "со смещением приоритетов Турции в Сирии, где США начали вооружать курдских боевиков, которых большинство турок считают реальной угрозой безопасности своей страны".

Издание напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку С-400 у РФ "важнейшим соглашением в современной истории". Охлаждение отношений с США подтолкнуло Эрдогана "к поиску новых союзников, и приобретение российских ЗРС несет угрозу снижения уровня отношений между США и Турцией до самой низкой точки за последние десятилетия", отмечает газета.

Этот сдвиг является "чрезвычайным и удивительным", и "главный победитель в данном случае - это не Турция и не Вашингтон, а - Россия", такое мнение бывшего турецкого дипломата, а ныне главы аналитического центра Edam в Стамбуле Синана Юльгена приводит издание. События в Сирии "действительно подорвали доверие к Вашингтону", отмечает Юльген.


Россия же в прошлом году дала зеленый свет турецким вооруженным силам "для начала операции против курдских боевиков в сирийском анклаве Африн", подчеркивает Financial Times. "Учитывая внутриполитическую ситуацию, высокий уровень враждебности турецкой общественности по отношению к Америке и политическую культуру Турции, которая не приемлет давления, стратегия угроз со стороны Вашингтона была неправильной", - заявил бывший посол Турции в США (2001-2005) Фарук Логоглу.

По оценке британской газеты The Times, "очевидный поворот Турции в сторону России - значительная дипломатическая победа" президента РФ Владимира Путина. Стратегический поворот Эрдогана свидетельствует о том, что турецкий президент видит в отношениях с Путиным возможность также "реализовать свои планы по превращению Турции в региональную державу", - указывает издание.
 
 
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Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 стало "тектоническим сдвигом" в геополитике. Такое мнение высказывает в пятницу британская газета...
 
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