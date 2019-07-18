ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ни враги, ни союзники. Лукашенко и Зеленский как два разных мира

19.07.2019 13:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Построение "союзного государства" автоматически превращает Беларусь во врага Украины.

Ни враги, ни союзники. Лукашенко и Зеленский как два разных мира
коллаж: obozrevatel.com
Лукашенко принял приглашение Владимира Зеленского и посетит 2- й Форум регионов Беларуси и Украины в Житомире. Какой окажется первая встреча руководителей соседних государств? Найдут ли Лукашенко с Зеленским общий язык? И как сложатся отношения между Беларусью со "старожилом" Лукашенко и Украиной во главе с новичком Зеленским?

На вопросы "Белорусского партизана" ответил доктор политических наук Павел Усов.

- Как изменились отношения между Киевом и Минском после президентских выборов в Украине? Возможен ли кардинальный пересмотр курса двусторонних отношений?

- В отношениях между Минском и Киевом не было идеологии, в подходах обеих сторон был политический реализм и меркантилизм. Беларусь сохраняла определенный нейтралитет в русско- украинском конфликте (хоть на международной арене оставалась верным союзником Москвы). 

Для Киева было очень важно, чтобы Беларусь не стала новым источником военной угрозы, и в целом состояние дел в отношениях с северной соседкой удовлетворяло украинское руководство. Белорусские власти, в свою очередь, пытались и пытаются сохранить свое положение "посредника" и "переговорной площадки" в том чиcле для укрепления своих позиций в отношениях с Западом.

Поэтому, скорее всего, отношения между сторонами останутся на том политическом уровне, на котором они находятся сегодня. Не враги и не союзники.

- Белорусско-украинские отношения в последний год президентства Порошенко заметно испортились. Речь идет о шпионском скандале: приговоре украинскому журналисту Павлу Шаройко и суде над белорусом Юрием Политико. Как стороны могут развязать этот узел?

- Шпионские скандалы являлись лишь подтверждением того, что между странами не может быть глубоких союзнических отношений в принципе. Так как Беларусь остается союзником России и в вопросах безопасности. Достаточно вспомнить о едином списке граждан третьих стран, которым запрещен въезд в "союзное государство". 

Поэтому было бы ошибкой рассчитывать на то, что политика Беларуси будет соответствовать ожиданиям и интересам Украины. Безусловно, была надежда, не только в Украине, но и на Западе, что Минск (после украинских событий) предпримет шаги по дистанцированию от Москвы, но этого не произошло и в нынешних условиях вряд ли произойдет.


- Лукашенко принял приглашение Зеленского и собирается посетить в октябре Житомир. На ваш взгляд, с чего начнется выстраивание отношений между "старожилом" Лукашенко и новичком в политике Зеленским? Смогут ли два руководителя найти общий язык, учитывая не самые лестные характеристики в адрес друг друга?

- Лукашенко и Зеленский это два разных мира, как Беларусь и Украина. Между ними нет ничего общего. Хоть многие считают, что Зеленский пытается принять на вооружение модель поведения Лукашенко. 

Зеленский - это тип западного, свободного и современно политика. Лукашенко же -  полная ему противоположность. Порошенко был ему более близок по духу. Поэтому отношения между двумя руководителями будут чисто техническими и формальными, а не панибратскими.

- Зеленский предложил сделать Минск местом мирных переговоров между Киевом и Москвой в новом формате. Какими соображениями руководствовался украинский лидер?

- Здесь очевидны следующие нюансы. Во-первых, Зеленский шел на выборы с идеей скорейшего завершения конфликта на Востоке Украины. Поиск новой площадки как в Украине, так и на Западе (прежде всего, на Западе) могли бы воспринять как попытку срыва переговорного процесса, что могло оказаться на руку Москве и усилило бы ее политические позиции. 

Стоит отметить, что прежнее руководство Украины, после известных скандалов, выходило с предложением о переносе переговорной площадки из Беларуси. 

Во-вторых, несмотря на различные обострения в отношениях, для Киева очень важно сохранить стабильность и безопасность на северном направлении, избегать напряженности и ненужных конфронтаций. Сохранить положение в отношениях: ни враг, ни союзник, но по крайней мере - не прямая угроза. 

Как уже было сказано, для Лукашенко (ради его политических интересов) выгодно оставаться площадкой, а значит, выгодно сохранять вышеописанный статус в отношениях с Украиной.


- Москва давит на официальный Минск с целью углубления "союзной" интеграции. Как это может сказаться на взаимоотношениях белорусских властей с руководством Украины?

- Если Москва реализует интеграционной процесс в соответствии с ее требованиями: единое "союзное" государство - единый президент - единая политика, - то ни о каких взаимоотношениях между Беларусью и Украиной в принципе невозможно будет говорить. 

Страна потеряет свою субъектность на международной арене. Будет интегрированная международная политика, выражающая идеи Москвы. 

Беларусь просто станет продолжением военно-стратегического пространства России, а значит, наша страна превратится в прямую угрозу для Украины. В Беларуси обязательно появятся российские базы, а белорусские военные вполне могут превратиться в зеленых человечков.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Построение "союзного государства" автоматически превращает Беларусь во врага Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасное лето: об охране правопорядка в детских оздоровительных лагерях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика