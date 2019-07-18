Ни враги, ни союзники. Лукашенко и Зеленский как два разных мира

Лукашенко принял приглашение Владимира Зеленского и посетит 2- й Форум регионов Беларуси и Украины в Житомире. Какой окажется первая встреча руководителей соседних государств? Найдут ли Лукашенко с Зеленским общий язык? И как сложатся отношения между Беларусью со "старожилом" Лукашенко и Украиной во главе с новичком Зеленским?





На вопросы "Белорусского партизана" ответил доктор политических наук Павел Усов.





- Как изменились отношения между Киевом и Минском после президентских выборов в Украине? Возможен ли кардинальный пересмотр курса двусторонних отношений?





- В отношениях между Минском и Киевом не было идеологии, в подходах обеих сторон был политический реализм и меркантилизм. Беларусь сохраняла определенный нейтралитет в русско- украинском конфликте (хоть на международной арене оставалась верным союзником Москвы).





Для Киева было очень важно, чтобы Беларусь не стала новым источником военной угрозы, и в целом состояние дел в отношениях с северной соседкой удовлетворяло украинское руководство. Белорусские власти, в свою очередь, пытались и пытаются сохранить свое положение "посредника" и "переговорной площадки" в том чиcле для укрепления своих позиций в отношениях с Западом.





Поэтому, скорее всего, отношения между сторонами останутся на том политическом уровне, на котором они находятся сегодня. Не враги и не союзники.





- Белорусско-украинские отношения в последний год президентства Порошенко заметно испортились. Речь идет о шпионском скандале: приговоре украинскому журналисту Павлу Шаройко и суде над белорусом Юрием Политико. Как стороны могут развязать этот узел?





- Шпионские скандалы являлись лишь подтверждением того, что между странами не может быть глубоких союзнических отношений в принципе. Так как Беларусь остается союзником России и в вопросах безопасности. Достаточно вспомнить о едином списке граждан третьих стран, которым запрещен въезд в "союзное государство".





Поэтому было бы ошибкой рассчитывать на то, что политика Беларуси будет соответствовать ожиданиям и интересам Украины. Безусловно, была надежда, не только в Украине, но и на Западе, что Минск (после украинских событий) предпримет шаги по дистанцированию от Москвы, но этого не произошло и в нынешних условиях вряд ли произойдет.









- Лукашенко принял приглашение Зеленского и собирается посетить в октябре Житомир. На ваш взгляд, с чего начнется выстраивание отношений между "старожилом" Лукашенко и новичком в политике Зеленским? Смогут ли два руководителя найти общий язык, учитывая не самые лестные характеристики в адрес друг друга?





- Лукашенко и Зеленский это два разных мира, как Беларусь и Украина. Между ними нет ничего общего. Хоть многие считают, что Зеленский пытается принять на вооружение модель поведения Лукашенко.





Зеленский - это тип западного, свободного и современно политика. Лукашенко же - полная ему противоположность. Порошенко был ему более близок по духу. Поэтому отношения между двумя руководителями будут чисто техническими и формальными, а не панибратскими.





- Зеленский предложил сделать Минск местом мирных переговоров между Киевом и Москвой в новом формате. Какими соображениями руководствовался украинский лидер?





- Здесь очевидны следующие нюансы. Во-первых, Зеленский шел на выборы с идеей скорейшего завершения конфликта на Востоке Украины. Поиск новой площадки как в Украине, так и на Западе (прежде всего, на Западе) могли бы воспринять как попытку срыва переговорного процесса, что могло оказаться на руку Москве и усилило бы ее политические позиции.





Стоит отметить, что прежнее руководство Украины, после известных скандалов, выходило с предложением о переносе переговорной площадки из Беларуси.





Во-вторых, несмотря на различные обострения в отношениях, для Киева очень важно сохранить стабильность и безопасность на северном направлении, избегать напряженности и ненужных конфронтаций. Сохранить положение в отношениях: ни враг, ни союзник, но по крайней мере - не прямая угроза.





Как уже было сказано, для Лукашенко (ради его политических интересов) выгодно оставаться площадкой, а значит, выгодно сохранять вышеописанный статус в отношениях с Украиной.









- Москва давит на официальный Минск с целью углубления "союзной" интеграции. Как это может сказаться на взаимоотношениях белорусских властей с руководством Украины?





- Если Москва реализует интеграционной процесс в соответствии с ее требованиями: единое "союзное" государство - единый президент - единая политика, - то ни о каких взаимоотношениях между Беларусью и Украиной в принципе невозможно будет говорить.





Страна потеряет свою субъектность на международной арене. Будет интегрированная международная политика, выражающая идеи Москвы.





Беларусь просто станет продолжением военно-стратегического пространства России, а значит, наша страна превратится в прямую угрозу для Украины. В Беларуси обязательно появятся российские базы, а белорусские военные вполне могут превратиться в зеленых человечков.