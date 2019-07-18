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Поезда-убийцы: за сутки двое белорусов погибли на рельсах
Источник материала: Партизан
За сутки на железной дороге произошло два несчастных случая со смертельным исходом
Как
В этот же день около 12.40 на остановочном пункте Молотковичи грузовым поездом сообщением Пинск – Брест смертельно травмирован житель Пинского района 1965 года рождения. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся составом.
При этом на крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение. Из-за происшествия задержка движения поезда составила 19 минут.
По обоим фактам проводятся проверки.
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За сутки на железной дороге произошло два несчастных случая со смертельным исходом
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