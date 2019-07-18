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Поезда-убийцы: за сутки двое белорусов погибли на рельсах

19.07.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За сутки на железной дороге произошло два несчастных случая со смертельным исходом

Как сообщает МВД, в 03.20 18 июля на железнодорожной станции Озерище под грузовой поезд сообщением Минск – Борисов попал минчанин 1972 года рождения. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости. Мужчина на это не среагировал, от полученных травм он скончался на месте.

В этот же день около 12.40 на остановочном пункте Молотковичи грузовым поездом сообщением Пинск – Брест смертельно травмирован житель Пинского района 1965 года рождения. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся составом. 


При этом на крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение. Из-за происшествия задержка движения поезда составила 19 минут.

По обоим фактам проводятся проверки.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За сутки на железной дороге произошло два несчастных случая со смертельным исходом
 
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