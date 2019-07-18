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В Минске появились новые терминалы для продажи билетов на электрички

19.07.2019 14:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске появились новые терминалы для продажи билетов на электрички
БЖД

Как сообщили представители пресс-центра Белорусской железной дороги (БЖД), в целях улучшения качества обслуживания пассажиров расширяются способы оплаты проезда в поездах с ненумерованными местами («электричках»).

В Минске появились новые терминалы для продажи билетов на электрички БЖД назначила дополнительный поезд из Минска в Вильнюс до конца лета

В частности, на вокзале станции «Минск-Пассажирский» заработали первые 10 новых терминалов самообслуживания, которые позволяют пассажирам самостоятельно оформить проездные документы на поезда региональных линий экономкласса и городских линий. Данные терминалы имеют усовершенствованный функционал по сравнению с имевшимися и позволяют произвести оплату платежными карточками всех банков, включая международные.

Кроме того, терминалы принимают оплату наличными денежными средствами (купюры, монеты) и выдают сдачу. Для удобства пользователей на их экранах отображается время отправления ближайших поездов в наиболее популярных направлениях.

Также БЖД проинформировала, что в начале осени планируется внедрение продажи электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги (городские линии и региональные линии экономкласса). Это значит, что билеты на «электричку» можно будет купить заранее дома.

 
Теги: Минск
 
 
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На вокзале станции «Минск-Пассажирский» установлены первые 10 новых терминалов самообслуживания.
 
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