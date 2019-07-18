В Минске появились новые терминалы для продажи билетов на электрички

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители пресс-центра Белорусской железной дороги (БЖД), в целях улучшения качества обслуживания пассажиров расширяются способы оплаты проезда в поездах с ненумерованными местами («электричках»).

В частности, на вокзале станции «Минск-Пассажирский» заработали первые 10 новых терминалов самообслуживания, которые позволяют пассажирам самостоятельно оформить проездные документы на поезда региональных линий экономкласса и городских линий. Данные терминалы имеют усовершенствованный функционал по сравнению с имевшимися и позволяют произвести оплату платежными карточками всех банков, включая международные.

Кроме того, терминалы принимают оплату наличными денежными средствами (купюры, монеты) и выдают сдачу. Для удобства пользователей на их экранах отображается время отправления ближайших поездов в наиболее популярных направлениях.

Также БЖД проинформировала, что в начале осени планируется внедрение продажи электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги (городские линии и региональные линии экономкласса). Это значит, что билеты на «электричку» можно будет купить заранее дома.