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Управление «К» сообщает: участились случаи хищения денег с банковских карт
19.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, на мобильный телефон в от имени банка приходит сообщение о якобы заблокированной вашей банковской карте, для разблокирования которой необходимо пройти процедуру идентификации. Правоохранители предупреждают! Если вы нажмете на эту ссылку и введете личные данные, ваши деньги могут быть похищены злоумышленником. Ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам!
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