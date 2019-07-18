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Управление «К» сообщает: участились случаи хищения денег с банковских карт

19.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Управление «К» сообщает: участились случаи хищения денег с банковских карт
Портал pinsknews.by сообщал, что мошенники стали использовать популярный мессенджер для фишинга.

Фишинг — один из видов интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам, паролям, данным лицевых счетов и банковских карт.

Напомним, на мобильный телефон в от имени банка приходит сообщение о якобы заблокированной вашей банковской карте, для разблокирования которой необходимо пройти процедуру идентификации. Правоохранители предупреждают! Если вы нажмете на эту ссылку и введете личные данные, ваши деньги могут быть похищены злоумышленником. Ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам!

Подозрительные сообщения можно получить не только в мессенджерах, но и в соцсетях и по электронной почте. Соблюдайте меры безопасности при общении в социальных сетях

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