Фитнес-клуб приглашает жителей Волковыска на бесплатную тренировку

Источник материала: Новости Волковыска

В Волковыске 26 июля в 16:00 состоится бесплатное занятие в фитнес-клубе «Адреналин» (улица Победы, 1). Тренировка пройдет в рамках социального проекта «Открытая тренировка TEOS» от компании «Савушкин продукт». Проект направлен на продвижение идей здорового образа жизни и правильного питания.

Откроет мероприятие беседа с тренером о правильном питании и разбор мифов о грамотном рационе. Затем участников ожидает функциональная фитнес-тренировка с элементами Body Balance – своеобразного симбиоза йоги, пилатеса и тай-чи. Тренировка с силовыми и статическими нагрузками поможет укрепить мышцы, развить гибкость, почувствовать расслабление и гармонию. Занятие проведет фитнес-тренер Анна Воробьева (Минск).

Завершит встречу дегустация высокобелкового йогурта TEOS, ответы на вопросы и призы от организаторов. Продлится она около 1,5 часов.

Для участия в мероприятии нужно пройти онлайн-регистрацию и организаторы свяжутся с первыми двадцатью участниками, подавшими заявки.

Бесплатные тренировки проекта по разным направлениям фитнеса проходят с марта этого года в разных городах Беларуси. В них уже приняли участие жители Минска, Бреста и Гомеля. В будущем бесплатные тренировки пройдут в Пинске, Лунинце и Орше. Участие в проекте может принять каждый, кому интересен спорт и здоровое питание.

«Наш проект позволяет бесплатно познакомиться с множеством направлений фитнеса, чтобы найти именно свой: кто-то предпочитает более активный стиль тренировок, кому-то нравится более спокойный. Вместе с тем, вести здоровый образ жизни невозможно без правильного питания. На примере греческого йогурта TEOS и других продуктов мы рассказываем, как правильно формировать свой ежедневный рацион, чтобы он был максимально эффективен», – отметила PR-директор ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

ЗОЖ-проект «Открытая тренировка TEOS» реализует компания «Савушкин продукт» в сети фитнес-клубов «Адреналин». Анонсы предстоящих мероприятий будут в соцсетях организаторов.



