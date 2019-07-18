В Гомеле пьяный бесправник сел за руль в день рождения и разбил свою и две чужие машины

Источник материала: Tut.by

Днем 18 июля житель Гомеля выпил по поводу своего дня рождения, сел за руль и устроил аварию. Об этом сообщает ГАИ.





ДТП произошло в 12.25 на улице Объездной в Гомеле. Ранее мужчину уже лишили прав на управление машиной, но в день рождения, выпив, он решил прокатиться на своем BMW. Двигаясь в крайней правой полосе (со стороны улицы Барыкина в направлении проспекта Речицкого) не учел боковой интервал и по касательной столкнулся с Citroen. От удара BMW отбросило на движущийся в попутном направлении по левой полосе автомобиль Kia.

В результате аварии пострадавших людей нет, но автомобилям причинены значительные повреждения.









«Именинник в день своего рождения сделал себе подарок в виде разбитого автомобиля и четырех административных протоколов», — подытожили в ГАИ.