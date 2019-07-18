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В Гомеле пьяный бесправник сел за руль в день рождения и разбил свою и две чужие машины
Источник материала: Tut.by
Днем 18 июля житель Гомеля выпил по поводу своего дня рождения, сел за руль и устроил аварию. Об этом
ДТП
В результате аварии пострадавших людей нет, но автомобилям причинены значительные повреждения.
«Именинник в день своего рождения сделал себе подарок в виде разбитого автомобиля и четырех административных протоколов», — подытожили в ГАИ.
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На него составили четыре протокола.
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