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В Ганцевичском районе опрокинулся мотоциклист. Он в реанимации

19.07.2019 14:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ганцевичском районе мотоциклист упал и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 18 июля, около 19.15. По предварительной информации, 30-летний водитель мотоцикла «Минск» ехал по деревне Маково, выбрал небезопасную скорость, не учел особенности транспортного средства и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Известно, что он не имел права управления мотоциклом.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 18 июля, около 19.15, в деревне Маково.
 
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