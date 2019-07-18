В Ганцевичском районе опрокинулся мотоциклист. Он в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Ганцевичском районе мотоциклист упал и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 18 июля, около 19.15. По предварительной информации, 30-летний водитель мотоцикла «Минск» ехал по деревне Маково, выбрал небезопасную скорость, не учел особенности транспортного средства и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Известно, что он не имел права управления мотоциклом.