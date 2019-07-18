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Правительство намерено согласовать дорожную карту реформ с Всемирным банком в сентябре

19.07.2019 13:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку завершить согласование дорожной карты реформ в сентябре текущего года, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен в пятницу в Минске.

"На мой взгляд, по нашей дорожной карте повышения эффективности национальной экономики осталось не столь много разногласий. Предлагаю начинать работать по каждой странице дорожной карты, и если общие формулировки и решения понятны, чтобы все было согласовано. Есть предложение, чтобы в сентябре текущего года мы эту работу завершили", - сказал Турчин, которого цитирует госагентство БелТА.

Ранее в четверг у первого вице-премьера состоялось очередное обсуждение всех аспектов дорожной карты.  "В принципе практически по всем вопросам, мы считаем, общие решения найдены", - сказал он.

"Если останутся какие-то вопросы, по которым мы не найдем компромисса, - но, на мой взгляд, таких вопросов у нас быть не должно - мы их оставим для решения на самом высоком уровне", - добавил Турчин.

Кахконен в свою очередь отметила, что, по ее оценке, осталось не так много вопросов, которые бы вызывали несогласие между сторонами. Но это важные моменты, их нужно обсудить, добавила она.

Правительство Беларуси и Всемирный банк начали работать над дорожной картой реформ в январе 2019 года. Ранее глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер пояснял, что при подготовке документа поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку завершить согласование дорожной карты реформ в сентябре текущего года, заявил первый заместитель...
 
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