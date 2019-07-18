|
МАРТ: благодаря Евроиграм в Беларуси открылось около тысячи новых объектов общепита
19.07.2019 14:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mastakservis.by
Чисто объектов общепита выросло примерно на 5 процентов.
Об этом сообщила представитель МАРТ Анастасия Ераховец, передает
Сейчас в Беларуси работает более 20 тыс. объектов общественного питания на 883 тыс. мест. "Этот рост мы связываем в том числе с недавно прошедшими II Европейскими играми", - отметила Анастасия Ераховец. При этом она пояснила, что идет постоянная динамика - наряду с открытием одних объектов, другие закрываются
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чисто объектов общепита выросло примерно на 5 процентов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)