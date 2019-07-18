МАРТ: благодаря Евроиграм в Беларуси открылось около тысячи новых объектов общепита

Источник материала: Ежедневник



фото: mastakservis.by

Чисто объектов общепита выросло примерно на 5 процентов.

Об этом сообщила представитель МАРТ Анастасия Ераховец, передает БЕЛТА . По словам чиновницы, за первое полугодие число объектов общественного питания выросло примерно на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас в Беларуси работает более 20 тыс. объектов общественного питания на 883 тыс. мест. "Этот рост мы связываем в том числе с недавно прошедшими II Европейскими играми", - отметила Анастасия Ераховец. При этом она пояснила, что идет постоянная динамика - наряду с открытием одних объектов, другие закрываются