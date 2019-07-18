Актёр «Очень странных дел» объяснил, почему в новом сезоне показали стереотипных русских

Источник материала: KYKY

Актер сериала «Очень странные дела» Андрей Ивченко, который в третьем сезоне сыграл хладнокровного киллера Григория, главного лица «злых русских», дал большое интервью онлайн-журналу TJ. Он рассказал, как работалось с командой Netflix и на чем зиждились образы русских в сериале. KYKY цитирует главное.

О схожести персонажа с Терминатором

«Прямых установок на Шварценеггера или Терминатора не было. Интересно, что люди задают этот вопрос. У нас просто был разговор о том, в каком русле сериал будет сниматься. Шварценеггер был упомянут, но мы лишь двигались в этом направлении, поскольку в сезоне были референсы к его персонажу и другим фильмам того времени, которые они хотят включить. Дафферы доверили мне делать собственный выбор насчёт этого персонажа. Я понимал, что референс к «Терминатору» должен быть, но Григорий-то не терминатор, он – человек. Я хотел оставить этот образ, но привнести в него немножко человеческого».

О впечатлениях от работы с Netflix

«Остались только самые лучшие впечатления от работы с Netflix. Вся команда сразу приняла меня в семью. Дафферы очень...я не работал до этого с людьми, которые так фанатично и так близко воспринимают то, что они делают. Когда ты не на съёмочной площадке, они очень расслабленные, шутки-прибаутки. Но на работе сразу становятся очень сфокусированными и очень серьёзно контролируют процесс

Например, мы снимали эпизод с ярмаркой, там были две команды. Координатор, который был во втором юните, приходил к первому и проверял на мониторе, что и как сняли. Говорил: «Это хорошо, а это мы абсолютно уберём. Ждите, когда у нас будет время, мы придём и мы будем контролировать этот процесс». Они очень профессионально относятся даже к очень маленьким делам, очень маленьким деталям.

Они скрупулёзно отбирают то, что им нравится. Когда ты смотришь сериал, может быть, ты даже и не обратишь на это внимание. Но они это замечают и говорят: «Мы будем переснимать это всё снова, потому что эта маленькая деталь была не так сделана, как мы хотели». То, что Netflix сделал со Starcourt Mall и Russian base, это феноменально. Было невероятно на это смотреть: сколько денег они потратили и насколько этот готовый продукт потрясающе выглядел».

Об актерах-детях в жизни

«В реальной жизни они точно такие же [раскрепощенные]. Я думаю, что они даже не особо отличаются от своих персонажей в «Очень странных делах». Они такие же расслабленные, раскрепощённые, говорят с тобой и шутят. И они уже не такие дети, какими были в первом и втором сезоне. Сейчас они уже выросли, они тинейджеры, у них появляются другие интересы. Но personality остались теми, что и были. У меня не было прямых сцен с ними, но я общался с ними. Они отличные, воспитанные ребята, знают манеры. С ними легко и приятно разговаривать, несмотря на разницу в возрасте. Они мыслят как маленькие взрослые».

Об образе русских в сериале

«Было очень много консультаций с Дафферами. Относительно одежды я тоже давал много советов тоже: что русские любят, что в 1980-х было популярно в Советском Союзе. Какие-то клише мы тоже с Дафферами обсуждали. Я давал советы по манере поведения у русских, по тому, как русские себя ведут в той или иной ситуации. Допустим, они улыбались бы на эту шутку или нет. Обо всём этом говорили, и я объяснял, что некоторые сцены получились клюквенно. Но иногда это просто задумано так, чтобы эти сцены выглядели именно так, как ты их видишь на экране.

Иногда здесь снимают, даже не думая, как русская аудитория будет что-либо воспринимать. Поэтому многим американским продакшнам нужны гайды, которые всё объяснят. Здесь осталось много стереотипов о русских ещё с 1990-х: эти адидасовские спортивные костюмы, кожаные куртки. И ты пытаешься им объяснить, что эти цепи с крестами, бритые головы – даже криминальные авторитеты в России сейчас так не выглядят, эта эра уже прошла».

О том, каково быть русскоговорящим актером в Голливуде

«Огромная, огромная конкуренция. Все хотят быть актёрами или сценаристами, у всех какие-то проекты, все что-то делают, куда-то что-то продвигают. Но этот бизнес тяжёл сам по себе. Для русскоговорящего [дело обстоит так]. С одной стороны, у тебя есть преимущества, потому что у тебя есть акцент, ты говоришь на русском – эти два компонента тебя отделяют от основной массы. Но на другой чаше весов то, что голливудские компании могут взять американца на роль русского. И, как мы говорили, это будет gibberish. Русская аудитория будет хвататься за головы, говорить: «Тьфу, зачем?»