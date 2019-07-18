Дудь похвалил Коржа, но его комментаторы набросились на беларусов

Источник материала: KYKY

Журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram пост, который посвятил минскому музыканту Максу Коржу. В комментариях внезапно разгорелся конфликт: некоторым подписчикам не понравилось, что пользователи пишут на беларуском.

О чем пост?

Дудь признался, что давно очарован творчеством артиста: «[Макс] пишет просто идеальные саундтреки молодости!» Юрий напомнил, что Корж продал все билеты на самую большую арену Беларуси, которая вмещает в себя 30 тысяч человек, месяц назад собрал почти столько же в Киеве, а в конце августа соберет в Москве. И похвалил за рациональную непубличность: мол, занимается музыкой, уворачиваясь от скандалов.

Дудь вместе Диманом Паренкиным даже смонтировал минутный ролик из небольших лайвов, которые Корж выкладывает на платформу YouTube после каждого концерта. И поделился парой выводов: во-первых, «быть молодым – офигенно». А во-вторых, по мнению Юрия, многие – в первую очередь в России – мечтали бы реконструировать Советский Союз. А у 30-летнего парня из Минска получилось «сколотить союз гораздо более толковый, современный и естественный».

И это спровоцировало конфликт?

Необъяснимо, но факт. На пост Дудя отреагировал аккаунт минского магазина Symbal.by, который продает вещи, «посвященные беларуским культуре и языку». Комментарий выглядит так: «Юра, давай интервью с Максом! И с Михалком после «Рок за Бобров»! Жыве Беларусь! Чакаем у Мінску!»

На профиль Symbal.by тут же набросился подписчик Юрия, который предположил, что автор – националист и недолюбливает русских, раз не хочет общаться на другом языке. Он предложил «не выеживаться» и говорить так, чтобы все понимали, о чем речь. На его сторону встал еще один пользователь и попытался объяснить, что русские не хотят учить другие языке.