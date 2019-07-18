Новые фильмы любимых героев. Что стало с актёрами саги о Гарри Поттере?

Источник материала: Аргументы и факты

Для многих сага о «Гарри Поттере» стала настоящей эпохой, зрители спешили занять места на премьерах каждой части. Кто-то коллекционировал все фильмы на плёночных касетах, а кому-то уже стали привычнее DVD-версии, почти у каждого фаната на полке собралась полная коллекция книг серии. Киноверсия поттерианы радовала зрителей с 2001 по 2011 год. Что же стало с героями главной эпопеи о юном волшебнике? Как изменилась их жизнь после выхода последней части кинокартины?

Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)

Некогда многие говорили, что Дэниел запомнится только как «мальчик, который выжил», однако главная роль в фильмах о Гарри Поттере дала парню не просто популярность, но и старт для участия во многих знаменитых кинокартинах. На данный момент творческая биография актёра насчитывает более 30 ролей, а он сам является одним из самых популярных актёров Великобритании.





В феврале 2019 года состоялась премьера телесериала «Чудотворцы», где Дэниел играет одну из главных ролей - ангела низшего звена, сотрудника Отдела обработки и исполнения молитв. Интересно, чем же сможет удивить нас новая история о чудесах. За кулисами же герой появляется в образе, очень напоминающем фанатам Хагрида. К слову, уже через несколько дней, 23 июля Рэдклиффу исполнится 30.

Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)

Первым проектом вне поттерианы для актрисы стал фильм «Балетные туфельки», в котором она сыграла старшую из 3 сестёр, главных героинь сюжета. До 2017 года актриса получила ещё 6 главных ролей в разных фильмах.





На данный момент Уотсон участвует в съёмках фильма «Маленькие женщины», дата выхода которого назначена на 25 декабря 2019 года. Помимо актёрской карьеры Эмма также прославилась как посол доброй воли ООН-Женщины с 2014 года и создатель кампании HeForShe, лейтмотивом деятельности которой стала борьба с угнетением женского пола.

Руперт Гринт (Рон Уизли)

После съёмок в фильмах о Гарри Поттере самыми запоминающимися работами с участием Руперта стали фильмы «Эдди “Орел”», «В белом плену» и «Клуб “CBGB”».





Получив немалый заработок, выйдя из роли Рона, актёр реализовал свои самые заветные мечты детства: грузовичок с мороженым и собственный мини-зоопарк с карликовыми ослами, ламами, попугаями и павлинами. 24 августа Руперту исполнится 31 год.

Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)

Кто бы мог подумать, что милый мальчонка, сыгравший непутёвого Невилла Долгопупса, так возмужает, что соберёт поклонниц больше, чем во время съёмок поттерианы. Сейчас Мэттью исполнилось уже 30 лет, но он, в отличие от наших прошлых героев, успел обзавестись семьёй.





2 года назад Льюис тайно женился на Энджеле Джонсон в Италии. Набор ролей у актёра, однако, поскромнее, хотя и карьеры он не бросал. В 2012 году Льюис появился в роли персонажа Джейми в пяти частях сериала «Syndicate», в 2013 он сыграл роль репортёра в независимом фильме «Магазин сладостей». После исполнил роль Додда в фильме «Wasteland», а получив роль Патрика в экранизации книги «До встречи с тобой» Джоджо Мойес в 2016 году, несказанно порадовал всех любителей мелодрам.

Бонни Райт (Джинни Уизли)

После завершения съёмок «Гарри Поттер и Дары смерти» экранная супруга Рэдклиффа поступила в Лондонский университет искусств, где изучала кино и телевидение, после чего начала заниматься режиссурой и написанием сценариев.





Эванна Линч (Полумна Лавгуд)

После завершения съёмок в поттериане Эванна получила ещё несколько экранных ролей. Однако сейчас прославилась как человек, занимающийся благотворительностью и общественностью.





Собирала средства для соотечественников, страдающих рассеянным склерозом, требовала свободы для кроликов на фермах и боролась за легализацию однополых браков. Также Эванна активно пропагандирует вегетарианский образ жизни, девушка стала рекламным лицом сбалансированных продуктов, которые создаются совместно с международной организацией PETA.

Том Фелтон (Драко Малфой)

Роль Драко Малфоя стала для Фелтона стартом в актёрской карьере. После выхода в свет последней части киноэпопеи, Том снялся в нескольких фильмах ужасов, драмах и знаменитом блокбастере «Восстание планеты обезьян», в это время он записал 2 музыкальных альбома.





Также одну из главных ролей Том исполнил в фильме «Соединенное королевство», вышедшем в 2016 году. На какое-то время Фелтон уходил работать в рыболовную сферу, но вскоре снова вернулся в актёрство.