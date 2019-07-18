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В Беларуси за сутки на железной дороге погибли два человека

19.07.2019 15:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси за сутки на железной дороге погибли два человека
Фото из открытых источников

Как стало известно, за минувшие сутки на железной дороге в Беларуси погибли два человека. Первый случай произошел около 3 часов утра 18 июля. По информации МВД, на станции «Озерище» 47-летний минчанин бросился под грузовой поезд «Минск-Борисов».

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Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости. Мужчина на это не среагировал. Спасти его не удалось, от полученных травм он скончался на месте.

Второй несчастный случай произошел днем 18 июля. Около 12.40 в остановочном пункте «Молотковичи» 54-летний мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся составом. Пешеход не реагировал ни на крики прохожих, ни на сигналы машиниста. Спасти мужчину также не удалось.

По данным фактам проводятся проверки. В МВД обратили внимание, что с начала 2019 года на железной дороге Беларуси зафиксировано 55 несчастных случаев. В результате этих происшествий погибли 38 человек и 17 травмированы. Кроме того, на стальных магистралях страны произошло восемь ДТП, в которых два человека погибли и один травмирован.

 
Теги: Минск
 
 
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