В Беларуси запретили купание в семи местах, еще в 41 – ограничили

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы за период с 13 по 19 июля 2019 года проведены обследования 693 зон рекреации. На 108 (15,6%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и другое.

Кроме того, по результатам исследований было принято решение запретить купание в семи зонах отдыха страны. Еще в 41 месте купание ограничено.

Полностью запрещено купание в 7 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж на р. Лесная КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», г. Каменец;

пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;

пляж на р. Горынь КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;

Гродненская область:

пруд по пр-ту Независимости, г. Слоним;

пруд по ул. Багратиона Слонимского ГУП ЖКХ, г. Слоним;

Минская область:

место массового купания «Озеро Материнское», Пуховичский район;

место массового купания «Водоем аг. Дукора», Пуховичский район.

Ограничено купание детей на 13 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж «Восток» р. Мухавец, г. Брест;

пляж «Центральный» правый берег р. Мухавец, г. Брест;

пляж «Центральный» левый берег р. Мухавец, г. Брест;

зона отдыха «Красный двор» г. Брест;

центральный пляж озера Луковское, Малоритский район;

Гомельская область:

пляж «Волотовской» Центрального района, г. Гомель;

пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района, г. Гомель;

пляж «Западный» Советского района, г. Гомель;

пляж на р. Березина аг. Чирковичи, Светлогорский район;

городской пляж № 1, г. Петриков;

городской пляж № 2, г. Петриков;

Минская область:

пляж на озере Нарочь УП «АСБ Санаторий «Спутник», Мядельский район;

Могилевская область:

городской пляж на р. Днепр, г. Шклов;

Ограничено купание детей и взрослых на 28 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж в районе д. Большие Косичи, ООО «ПроВи», Брестский район;

пляж на территории оздоровительного лагеря «Верба», Каменецкий район;

озеро Круглое, 200 м севернее д. Викоровичи, Столинский район;

р. Льва, д. Кошара, Столинский район;

Гомельская область:

пляж «Каскад – 1» Центрального района, г. Гомель;

пляж «Каскад – 2» Центрального района, г. Гомель;

пляж «Прудковский» Центрального района, г. Гомель;

пляж «Роповский» Советского района, г. Гомель;

пляж на р. Днепр «Приднепровский», г. Жлобин;

пляж н.п. Александровка, Жлобинский район;

пляж «Вирский» Жлобинский район;

городской пляж г. Калинковичи;

городской пляж на р. Березина, г. Светлогорск;

пляж на р. Березина г.п. Паричи, Светлогорский район;

пляж на берегу Светлогорского водохранилища, Светлогорский район;

Могилевская область: