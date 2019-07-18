В Беларуси запретили купание в семи местах, еще в 41 – ограничили

Специалистами
за период с 13 по 19 июля 2019 года проведены обследования 693 зон рекреации. На 108 (15,6%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и другое. санитарно-эпидемиологической службы
Кроме того, по результатам исследований было принято решение запретить купание в семи зонах отдыха страны. Еще в 41 месте купание ограничено.
Полностью запрещено купание в 7 зонах рекреации:
Брестская область:
пляж на р. Лесная КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», г. Каменец;
пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;
пляж на р. Горынь КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;
Гродненская область:
пруд по пр-ту Независимости, г. Слоним;
пруд по ул. Багратиона Слонимского ГУП ЖКХ, г. Слоним;
Минская область:
место массового купания «Озеро Материнское», Пуховичский район;
место массового купания «Водоем аг. Дукора», Пуховичский район.
Ограничено купание детей на 13 зонах рекреации:
Брестская область:
пляж «Восток» р. Мухавец, г. Брест;
пляж «Центральный» правый берег р. Мухавец, г. Брест;
пляж «Центральный» левый берег р. Мухавец, г. Брест;
зона отдыха «Красный двор» г. Брест;
центральный пляж озера Луковское, Малоритский район;
Гомельская область:
пляж «Волотовской» Центрального района, г. Гомель;
пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района, г. Гомель;
пляж «Западный» Советского района, г. Гомель;
пляж на р. Березина аг. Чирковичи, Светлогорский район;
городской пляж № 1, г. Петриков;
городской пляж № 2, г. Петриков;
Минская область:
пляж на озере Нарочь УП «АСБ Санаторий «Спутник», Мядельский район;
Могилевская область:
городской пляж на р. Днепр, г. Шклов;
Ограничено купание детей и взрослых на 28 зонах рекреации:
Брестская область:
пляж в районе д. Большие Косичи, ООО «ПроВи», Брестский район;
пляж на территории оздоровительного лагеря «Верба», Каменецкий район;
озеро Круглое, 200 м севернее д. Викоровичи, Столинский район;
р. Льва, д. Кошара, Столинский район;
Гомельская область:
пляж «Каскад – 1» Центрального района, г. Гомель;
пляж «Каскад – 2» Центрального района, г. Гомель;
пляж «Прудковский» Центрального района, г. Гомель;
пляж «Роповский» Советского района, г. Гомель;
пляж на р. Днепр «Приднепровский», г. Жлобин;
пляж н.п. Александровка, Жлобинский район;
пляж «Вирский» Жлобинский район;
городской пляж г. Калинковичи;
городской пляж на р. Березина, г. Светлогорск;
пляж на р. Березина г.п. Паричи, Светлогорский район;
пляж на берегу Светлогорского водохранилища, Светлогорский район;
Могилевская область:
пляж на р. Днепр, г. Могилев;
пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
Печерское водохранилище, г. Могилев;
зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район;
городской пляж № 1 «Центральный», г. Бобруйск;
городской пляж № 2 6-го микрорайона, г. Бобруйск;
зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина», г. Бобруйск;
пляж на р. Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина», г. Бобруйск;
место отдыха у водоема Слободской, г.п. Белыничи;
место отдыха «Пески», р. Друть, г.п. Белыничи;
место отдыха «Нежково», р. Вабич, д. Б.Нежков, Белыничский район;
место отдыха «Пруд Дачный», д. Неропля, Белыничский район;
зона отдыха «Боровец», Костюковичский район;
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