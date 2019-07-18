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В Беларуси запретили купание в семи местах, еще в 41 – ограничили

19.07.2019 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси запретили купание в семи местах, еще в 41 – ограничили
АиФ

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы за период с 13 по 19 июля 2019 года проведены обследования 693 зон рекреации. На 108 (15,6%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и другое.

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Кроме того, по результатам исследований было принято решение запретить купание в семи зонах отдыха страны. Еще в 41 месте купание ограничено.

Полностью запрещено купание в 7 зонах рекреации:

Брестская область:

  • пляж на р. Лесная КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», г. Каменец;
  • пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;
  • пляж на р. Горынь КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;

Гродненская область:

  • пруд по пр-ту Независимости, г. Слоним;
  • пруд по ул. Багратиона Слонимского ГУП ЖКХ, г. Слоним;

Минская область:

  • место массового купания «Озеро Материнское», Пуховичский район;
  • место массового купания «Водоем аг. Дукора», Пуховичский район.

Ограничено купание детей на 13 зонах рекреации:

Брестская область:

  • пляж «Восток» р. Мухавец, г. Брест;
  • пляж «Центральный» правый берег р. Мухавец, г. Брест;
  • пляж «Центральный» левый берег р. Мухавец, г. Брест;
  • зона отдыха «Красный двор» г. Брест;
  • центральный пляж озера Луковское, Малоритский район;

Гомельская область:

  • пляж «Волотовской» Центрального района, г. Гомель;
  • пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района, г. Гомель;
  • пляж «Западный» Советского района, г. Гомель;
  • пляж на р. Березина аг. Чирковичи, Светлогорский район;
  • городской пляж № 1, г. Петриков;
  • городской пляж № 2, г. Петриков;

Минская область:

  • пляж на озере Нарочь УП «АСБ Санаторий «Спутник», Мядельский район;

Могилевская область:

  • городской пляж на р. Днепр, г. Шклов;

Ограничено купание детей и взрослых на 28 зонах рекреации:

Брестская область:

  • пляж в районе д. Большие Косичи, ООО «ПроВи», Брестский район;
  • пляж на территории оздоровительного лагеря «Верба», Каменецкий район;
  • озеро Круглое, 200 м севернее д. Викоровичи, Столинский район;
  • р. Льва, д. Кошара, Столинский район;

Гомельская область:

  • пляж «Каскад – 1» Центрального района, г. Гомель;
  • пляж «Каскад – 2» Центрального района, г. Гомель;
  • пляж «Прудковский» Центрального района, г. Гомель;
  • пляж «Роповский» Советского района, г. Гомель;
  • пляж на р. Днепр «Приднепровский», г. Жлобин;
  • пляж н.п. Александровка, Жлобинский район;
  • пляж «Вирский» Жлобинский район;
  • городской пляж г. Калинковичи;
  • городской пляж на р. Березина, г. Светлогорск;
  • пляж на р. Березина г.п. Паричи, Светлогорский район;
  • пляж на берегу Светлогорского водохранилища, Светлогорский район;

Могилевская область:

  • пляж на р. Днепр, г. Могилев;
  • пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
  • Печерское водохранилище, г. Могилев;
  • зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район;
  • городской пляж № 1 «Центральный», г. Бобруйск;
  • городской пляж № 2 6-го микрорайона, г. Бобруйск;
  • зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина», г. Бобруйск;
  • пляж на р. Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина», г. Бобруйск;
  • место отдыха у водоема Слободской, г.п. Белыничи;
  • место отдыха «Пески», р. Друть, г.п. Белыничи;
  • место отдыха «Нежково», р. Вабич, д. Б.Нежков, Белыничский район;
  • место отдыха «Пруд Дачный», д. Неропля, Белыничский район;
  • зона отдыха «Боровец», Костюковичский район;
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Санитарно-эпидемиологическая служба обследовала 693 зоны рекреации.
 
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