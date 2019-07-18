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Россельхознадзор «завернул» белорусскую чернику

19.07.2019 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор «завернул» белорусскую чернику

фото: goodfon.ru

Две партии черники весом 3 тонны были задержаны на российско-белорусском участке границы в Псковской области.

фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, сообщает Россельхознадзор.

Ввоз 3 тонн свежей черники на территорию Россию запрещен, в отношении владельцев груза возбуждено дело об административном правонарушении.

 
 
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Две партии черники весом 3 тонны были задержаны на российско-белорусском участке границы в Псковской области.
 
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