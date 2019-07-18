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Россельхознадзор «завернул» белорусскую чернику
19.07.2019 15:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: goodfon.ru
Две партии черники весом 3 тонны были задержаны на российско-белорусском участке границы в Псковской области.
фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, сообщает Россельхознадзор.
Ввоз 3 тонн свежей черники на территорию Россию запрещен, в отношении владельцев груза возбуждено дело об административном правонарушении.
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Две партии черники весом 3 тонны были задержаны на российско-белорусском участке границы в Псковской области.
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