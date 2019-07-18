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Милиция разыскивает 16-летнюю минчанку

19.07.2019 15:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Милиция разыскивает 16-летнюю минчанку
Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропала 16-летняя девушка, ее разыскивает Ленинское РУВД, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

18 июля Анастасия Дубровская, уроженка Минска 2003 года рождения, ушла из дома и пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Девушке на вид 16 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвет, прямые, ниже плеч. Была одета в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета. При себе имела рюкзак розового цвета.

Информацию о разыскиваемой можно сообщить в Ленинское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 367-62-02, 8 (029) 558-35-55, 8 (044) 558-35-55 или 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропала 16-летняя девушка, ее разыскивает Ленинское РУВД, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. 18 июля Анастасия Дубровская,...
 
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