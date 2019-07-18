Российский эксперт о последней встрече Лукашенко и Путина: Ситуация тупиковая

"Лукашенко действует по формуле «утром – деньги, вечером – стулья». Россия выбрала другую тактику: сначала интеграция, потом все тактические задачи.





Эти задачи недавно сформулировал посол Беларуси в РФ – это компенсация за налоговый маневр, доступ к российскому рынку и к российским кредитам, это газовый контракт (действующий заканчивается в конце этого года).





Пока неясно, как будет развиваться дальнейшее сотрудничество.









Большинство положений "союзного" договора не реализованы. Россия предлагала скорректировать соглашение, Лукашенко был категорически против.





"Дорожные карты" касаются только экономики, там нет никакой политической интеграции. Но Лукашенко не хочет углубления и экономической интеграции. Лукашенко не пойдет на совместную валюту.





Он будет тянуть время, чтобы спокойно провести кампании выборов в парламент и самое главное - президента", – сказал Болкунец.





В конце года заканчивается газовый контракт между Россией и Беларусью. Какой будет новая цена для нашей страны?





"Беларусь требует от Москвы цены, как для Смоленска – по 70 долларов за тысячу кубометров. Но Калининградская область его получает по 130 долларов.





Если не договорятся по "дорожным картам", я не исключаю, что цена повысится до уровня, как для Украины или Литвы.





В "Газпроме" есть поговорка, что все ключевые контракты подписываются 31 декабря. Это касается и Украины, так как и с ней контракт заканчивается в декабре…









Теперь Москва разработала другую тактику – помощь в обмен на реализацию интеграционных договоренностей. В противном случае ситуация будет развиваться по сценарию 2010 года – мы помним и соответствующие телесюжеты (документальный сериал "Крестный батька") и заявления президента Медведева.





Не исключено, что начнется серьезная информационная война между странами. Сейчас ситуация тупиковая.





Главный мой упрек в адрес властей и Беларуси, и России – то, что они ведут эти переговоры кулуарно, не сообщают общественности, что написано в этих "дорожных картах".





Было бы правильно вынести их на общественное, экспертное обсуждение. Это касается миллионов людей, и они должны знать, о чем на их счет власти договариваются.







