ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский эксперт о последней встрече Лукашенко и Путина: Ситуация тупиковая

19.07.2019 15:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эксперт российской Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты последней встречи Лукашенко и Путина.

Российский эксперт о последней встрече Лукашенко и Путина: Ситуация тупиковая
"Лукашенко действует по формуле «утром – деньги, вечером – стулья». Россия выбрала другую тактику: сначала интеграция, потом все тактические задачи.

Эти задачи недавно сформулировал посол Беларуси в РФ – это компенсация за налоговый маневр, доступ к российскому рынку и к российским кредитам, это газовый контракт (действующий заканчивается в конце этого года).

Пока неясно, как будет развиваться дальнейшее сотрудничество.


Большинство положений "союзного" договора не реализованы. Россия предлагала скорректировать соглашение, Лукашенко был категорически против. 

"Дорожные карты" касаются только экономики, там нет никакой политической интеграции. Но Лукашенко не хочет углубления и экономической интеграции. Лукашенко не пойдет на совместную валюту.

Он будет тянуть время, чтобы спокойно провести кампании выборов в парламент и самое главное - президента", – сказал Болкунец.

В конце года заканчивается газовый контракт между Россией и Беларусью. Какой будет новая цена для нашей страны?

"Беларусь требует от Москвы цены, как для Смоленска – по 70 долларов за тысячу кубометров. Но Калининградская область его получает по 130 долларов.

Если не договорятся по "дорожным картам", я не исключаю, что цена повысится до уровня, как для Украины или Литвы.

В "Газпроме" есть поговорка, что все ключевые контракты подписываются 31 декабря. Это касается и Украины, так как и с ней контракт заканчивается в декабре…


Теперь Москва разработала другую тактику – помощь в обмен на реализацию интеграционных договоренностей. В противном случае ситуация будет развиваться по сценарию 2010 года – мы помним и соответствующие телесюжеты (документальный сериал "Крестный батька") и заявления президента Медведева.

Не исключено, что начнется серьезная информационная война между странами. Сейчас ситуация тупиковая.

Главный мой упрек в адрес властей и Беларуси, и России – то, что они ведут эти переговоры кулуарно, не сообщают общественности, что написано в этих "дорожных картах". 

Было бы правильно вынести их на общественное, экспертное обсуждение. Это касается миллионов людей, и они должны знать, о чем на их счет власти договариваются.
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт российской Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты последней встречи Лукашенко и Путина.
 
Новости дня
Новости разные
 
График приема граждан и прямых линий в облисполкоме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика