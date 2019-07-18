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На белорусско-литовской границе 20 июля прием транспорта будет затруднен
Источник материала: БДГ
Белорусский таможенный комитет предупреждает, что с 9 до 18.30 в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе не будут работать информационные системы.
Об этом
Затруднения связаны с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов.
Соответственно прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично.
Гражданам, которые планируют пересекать границу через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка», следует учитывать данную информацию и по возможности использовать иные пункты пропуска.
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Белорусский таможенный комитет предупреждает, что с 9 до 18.30 в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе не будут работать информационные системы.
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