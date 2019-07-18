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Настолько круто, что сложно поверить: парень делает невероятные трюки с шариком для пинг-понга
Источник материала: Tut.by
Алихан Казиа — не просто игрок национальной сборной Кении по настольному теннису. Парень проделывает с шариком для пинг-понга настолько невероятные трюки, что в это сложно поверить. Ролики с ними разлетаются по интернету и собирают миллионы просмотров. Только посмотрите, что ему удается!
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