Настолько круто, что сложно поверить: парень делает невероятные трюки с шариком для пинг-понга

Источник материала: Tut.by

Алихан Казиа — не просто игрок национальной сборной Кении по настольному теннису. Парень проделывает с шариком для пинг-понга настолько невероятные трюки, что в это сложно поверить. Ролики с ними разлетаются по интернету и собирают миллионы просмотров. Только посмотрите, что ему удается!