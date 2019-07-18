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Закладываем девальвационную бомбу прямо сейчас: что происходит с белорусской экономикой?
Источник материала: Myfin
Настораживающий рост
– Согласно данным Национального статистического комитета республики, реальные располагаемые денежные
При этом в целом по Беларуси медианная заработная плата за май 2019 года у 33,6% работников составила свыше 1000 рублей. Если в ноябре 2018 года размер медианной зарплаты (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина – больше) составлял 751,1 рубля, то в мае 2019 года – 802,7 рубля.
Средняя
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Какие факторы влияют на текущую ситуацию и каким будет рост доходов и ВВП в дальнейшем?
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