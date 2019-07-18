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Закладываем девальвационную бомбу прямо сейчас: что происходит с белорусской экономикой?

19.07.2019 15:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Закладываем девальвационную бомбу прямо сейчас: что происходит с белорусской экономикой?
фото: Myfin.by

Настораживающий рост

Закладываем девальвационную бомбу прямо сейчас: что происходит с белорусской экономикой?– Согласно данным Национального статистического комитета республики, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае текущего года выросли на 107,2% по сравнению с показателями января-мая 2018 года.

При этом в целом по Беларуси медианная заработная плата за май 2019 года у 33,6% работников составила свыше 1000 рублей. Если в ноябре 2018 года размер медианной зарплаты (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина – больше) составлял 751,1 рубля, то в мае 2019 года – 802,7 рубля.

Средняя зарплата в мае повысилась до 1071,6 (в апреле составляла 1073,7 рубля).

 
 
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