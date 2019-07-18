ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скончался народный артист Беларуси Август Милованов

19.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На 83-м году жизни скончался народный артист Беларуси Август Милованов. О смерти актера сообщается на сайте Национального академического театра имени Яна Купалы.

«19 июля 2019 года ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и чрезвычайной мощи артист Август Лазаревич Милованов», – отмечается в сообщении. 

В театре уточнил, что прощание с актером 20 июля пройдет на главной сцене. Похоронят Милованова на Восточном (Московском) кладбище в Минске

Август Милованов родился в 1937 году в Волгограде. Работал в театрах Волгограда и Витебска. В 1960-х годах начал работать в театре имени Яна Купалы. Снимался в кино и сериалах, в том числе «Государственная граница». 

Ранее сообщалось, что умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев. Он скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 49 лет. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милованов играл в театре, снимался в кино и сериалах, в том числе «Государственная граница».
 
Новости дня
Новости разные
 
До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика