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Скончался народный артист Беларуси Август Милованов
19.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На 83-м году жизни скончался народный артист Беларуси Август Милованов. О смерти актера сообщается на
«19 июля 2019 года ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и чрезвычайной мощи артист Август Лазаревич Милованов», – отмечается в сообщении.
В театре уточнил, что прощание с актером 20 июля пройдет на главной сцене. Похоронят Милованова на Восточном (Московском) кладбище в Минске.
Август Милованов родился в 1937 году в Волгограде. Работал в театрах Волгограда и Витебска. В 1960-х годах начал работать в театре имени Яна Купалы. Снимался в кино и сериалах, в том числе «Государственная граница».
Ранее сообщалось, что умер
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Милованов играл в театре, снимался в кино и сериалах, в том числе «Государственная граница».
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