Источник материала: Mir24.TV Belarus

На 83-м году жизни скончался народный артист Беларуси Август Милованов. О смерти актера сообщается на сайте Национального академического театра имени Яна Купалы.

«19 июля 2019 года ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и чрезвычайной мощи артист Август Лазаревич Милованов», – отмечается в сообщении.

В театре уточнил, что прощание с актером 20 июля пройдет на главной сцене. Похоронят Милованова на Восточном (Московском) кладбище в Минске.

Август Милованов родился в 1937 году в Волгограде. Работал в театрах Волгограда и Витебска. В 1960-х годах начал работать в театре имени Яна Купалы. Снимался в кино и сериалах, в том числе «Государственная граница».