В свежем номере «СП» читайте!

Анонс “СП” за 20 июля:
- Безопасность жизнедеятельности – главная тема выступления информационно-пропагандистской группы райисполкома перед коллективом РОВД;
- как будут платить за ЖКУ не занятые в экономике граждане;
- пьяный водитель – потенциальный убийца. Беседа с заместителем начальника РОВД и опрос населения в печатной версии газеты;
- основные вопросы очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних;
- благоустраиваем кладбища. Как это делается в агрогородке Люсино;
- о буднях сельского зубного врача рассказывает Евгений Шепелевич;
- подробная программа телевидения и гороскоп на неделю.
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