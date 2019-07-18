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В свежем номере «СП» читайте!

19.07.2019 16:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Анонс “СП” за 20 июля:

В свежем номере «СП» читайте!

  • Безопасность жизнедеятельности – главная тема выступления информационно-пропагандистской группы райисполкома перед коллективом РОВД;
  • как будут платить за ЖКУ не занятые в экономике граждане;
  • пьяный водитель – потенциальный убийца. Беседа с заместителем начальника РОВД и опрос населения в печатной версии газеты;
  • основные вопросы очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних;
  • благоустраиваем кладбища. Как это делается в агрогородке Люсино;
  • о буднях сельского зубного врача рассказывает Евгений Шепелевич;
  • подробная программа телевидения и гороскоп на неделю.
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Анонс “СП” за 20 июля: Безопасность жизнедеятельности – главная тема выступления информационно-пропагандистской группы райисполкома перед коллективом РОВД; как...
 
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