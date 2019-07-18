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Главный инженер МЗКТ оправдан и освобожден в зале суда

19.07.2019 16:16 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд признал невиновным главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Судом Первомайского района Минска Андрей Головач признан невиновным. Он по ч.2, 3 ст.430 УК и по ч.2 ст.424 УК оправдан за недоказанностью участия в совершении преступления. Его освободили из-под стражи в зале суда. В удовлетворении гражданского иска, заявленного Генпрокуратурой, отказано.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке. Возможность подачи протеста на приговор суда прокурор не прокомментировал.

Как сообщалось, мужчину за получение взятки задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Суд Первомайского района Минска начал рассматривать уголовное дело 29 мая. Андрею Головачу было предъявлено обвинение по ч.2, 3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере), ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд признал невиновным главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда. ...
 
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