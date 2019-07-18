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В Хотимском районе задержали пьяного тракториста с 2,3 промилле
19.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Механизатор ОАО «Октябрь-Березки» «попался» сотрудникам ГАИ 17 июля в 16.30. Мужчина управлял трактором «Беларус», будучи нетрезвым. В выдыхаемом воздухе водителя было 2,3 промилле алкоголя. Уже бывшему механизатору помимо лишения прав грозит внушительный штраф.
Соб. информ.
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Механизатор ОАО «Октябрь-Березки» «попался» сотрудникам ГАИ 17 июля в 16.30. Мужчина управлял трактором «Беларус», будучи нетрезвым. В выдыхаемом воздухе водителя...
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