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В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста (видео)

19.07.2019 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста (видео)
Фото из открытых источников

Неизвестная девушка разделась и спрыгнула в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I в Португалии, пишет The Sun.

На опубликованной в Сети видеозаписи инцидента видно, как девушка раздевается, стоя на парапете моста, затем покачивается и прыгает в реку. Очевидцы уточнили, что она благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу.

Также отмечается, что неизвестная находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыла полиция, однако правоохранители не смогли найти девушку или установить ее личность.

 

 
 
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Попытки правоохранителей найти девушку успехом не увенчались
 
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