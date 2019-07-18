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В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста (видео)
19.07.2019 16:13 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Неизвестная девушка разделась и спрыгнула в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I в Португалии, пишет
На опубликованной в Сети видеозаписи инцидента видно, как девушка раздевается, стоя на парапете моста, затем покачивается и прыгает в реку. Очевидцы уточнили, что она благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу.
Также отмечается, что неизвестная находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На место происшествия прибыла полиция, однако правоохранители не смогли найти девушку или установить ее личность.
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Попытки правоохранителей найти девушку успехом не увенчались
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