В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста (видео)

Неизвестная девушка разделась и спрыгнула в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I в Португалии, пишет The Sun .

На опубликованной в Сети видеозаписи инцидента видно, как девушка раздевается, стоя на парапете моста, затем покачивается и прыгает в реку. Очевидцы уточнили, что она благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу.

Также отмечается, что неизвестная находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыла полиция, однако правоохранители не смогли найти девушку или установить ее личность.