ГТК предупредил о возможных заторах на белорусско-литовской границе

Источник материала: Ежедневник



фото: euroradio.fm

20 июля литовская сторона будет проводить профилактические работы по обновлению программных продуктов, в связи с чем прием транспорта может осуществляться с задержками.

Работы будут проводиться с 9 до 18.30. В этот период не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами. «Прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», - предупредили в таможенном комитете Беларуси.

Тем, кто запланировал поездку в Литву через «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловку» и «Привалку», рекомендуется по возможности использовать иные пункты пропуска.