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ГТК предупредил о возможных заторах на белорусско-литовской границе
19.07.2019 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: euroradio.fm
20 июля литовская сторона будет проводить профилактические работы по обновлению программных продуктов, в связи с чем прием транспорта может осуществляться с задержками.
Работы будут проводиться с 9 до 18.30. В этот период не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами. «Прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», - предупредили в таможенном комитете Беларуси.
Тем, кто запланировал поездку в Литву через «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловку» и «Привалку», рекомендуется по возможности использовать иные пункты пропуска.
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20 июля литовская сторона будет проводить профилактические работы по обновлению программных продуктов, в связи с чем прием транспорта может осуществляться с...
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