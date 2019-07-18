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ГТК предупредил о возможных заторах на белорусско-литовской границе

19.07.2019 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ГТК предупредил о возможных заторах на белорусско-литовской границе

фото: euroradio.fm

20 июля литовская сторона будет проводить профилактические работы по обновлению программных продуктов, в связи с чем прием транспорта может осуществляться с задержками.

Работы будут проводиться с 9 до 18.30.  В этот период не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами. «Прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», - предупредили в таможенном комитете Беларуси.

Тем, кто запланировал поездку в Литву через «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловку» и «Привалку», рекомендуется по возможности использовать иные пункты пропуска.

 
 
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20 июля литовская сторона будет проводить профилактические работы по обновлению программных продуктов, в связи с чем прием транспорта может осуществляться с...
 
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