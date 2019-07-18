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Первый спасатель в безопасной деревне

19.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С целью повышения у населения сельской местности уровня знаний по пожарной безопасности, а также в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины!» работники Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с Ланским сельским исполнительным комитетом провели праздничное общественно-массовое мероприятие «Первый спасатель на деревне», а также не менее красочное мероприятие для людей пенсионного возраста «СуперСтар».
Работники МЧС организовали увлекательную программу, на которой проверить свои знания, испытать силы и способности смогли дети, юноши и взрослые. Для всех гостей и участников мероприятия спасатели подготовили интерактивные площадки, фотозону, устроили демонстрацию пожарной аварийно-спасательной техники, где все желающие смогли поближе ознакомиться со всем имеющимся на вооружении спасателей оборудованием, надеть боевую одежду спасателей и сделать фотографию на память.

Первый спасатель в безопасной деревне

Сперва спасатели устроили соревнование «Первый спасатель на деревне», где за звание сильнейшего боролись самые смелые, сильные и выносливые представители мужской половины села. Участники соревновались в скоростном надевании боевой одежды, работали с ручным аварийно-спасательным инструментом, отжимались в аппаратах на сжатом воздухе и устанавливали на скорость автономные пожарные извещатели.
— Мне всегда хотелось попробовать себя в роли спасателя, — отдышавшись говорит Максим. — Я знал, что у вас нелегкая работа и сегодня я в этом убедился лично, — подытоживает новоиспеченный спасатель.

Первый спасатель в безопасной деревне
Далее к соревнованиям подключились и участники постарше.
Соревнования в меткости, площадка «проверка знаний» и соревнование на ловкость — все эти конкурсы были построены на проведении профилактической беседы с пожилыми людьми и их внуками, которые пришли поддержать своих любимых дедушек и бабушек. К слову, и для детей развлечений хватало с лихвой. Ребята играли в «крестики-нолики», проходили тестирование на знание алгоритмов действий в различных чрезвычайных ситуациях, а самые юные гости разукрашивали картинки с героями мультсериала «Волшебная книга МЧС».
— Очень красочное и полезное мероприятие, — делится своими впечатлениями Ядвига Антоновна. — Я даже и не подозревала, что в таком возрасте у меня есть пробелы в знаниях безопасности. Спасибо вам за новые знания и отлично проведенное время!
— Приезжайте к нам еще! — просит спасателей внучка Ядвиги Антоновны Кристина.

Первый спасатель в безопасной деревне

— Обязательно приедем! — отвечают девочке спасатели.
Подводя итоги, спасатели отметили лучших, вручили всем участникам памятные призы, а гостям огнеборцы вручили обучающую наглядно-изобразительную продукцию от МЧС.
«НН».


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