19 июля в Слуцке открывается новый магазин сумок

Источник материала: Слуцк Город

Магазин сумок и аксессуаров GALANTEYA распахнет свои двери на 1 этаже торгового центра "Европарк". В честь открытия мы сделали для Вас скидку в размере 15% на все изделия, кроме новинок. Скидка действует до 31 июля этого года! Со всеми действующими акциями Вы можете ознакомиться на сайте galanteya.by .

Быть первыми среди лучших. Именно такая задача была поставлена во время создания открытого акционерного общества «Галантэя» в 1994 году. На сегодняшний день GALANTEYA — это лидер по производству сумок и кожгалантереи в Беларуси. Продукция, выпускаемая под брендом «Галантэя» пользуется высоким спросом не только в Беларуси, но и за ее пределами.

На предприятии производится почти весь ассортимент аксессуаров, придающих образу безупречную индивидуальность: портмоне, ремни женские, мужские, детские, ключницы, сумки, портфели, обложки, футляры для ключей, очков, телефонов, сумки для косметики, брелоки, чемоданы.













Цена на продукцию в Galanteya приятно радуют. GALANTEYA постоянно готовит для Вас приятные акции, прошлогодние коллекции продаются со значительными скидками, иногда до 50 % от первоначальной цены. Обратите внимание, на все изделия предоставляется гарантия!





GALANTEYA — это искусство создания аксессуаров с учетом всех деталей. Идеи для коллекции и материалы нарабатываются заранее: анализируется спрос, изучаются мировые тенденции и, безусловно, привычки и пожелания покупателей. Каждый год ассортимент выпускаемой продукции обновляется более чем на 80%! Ежедневно на предприятии производится около 3500 самых разных изделий.

GALANTEYA приглашает вас в фирменные магазины за новыми покупками!

ОАО «Галантэя»