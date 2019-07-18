|
19 июля в Слуцке открывается новый магазин сумок
19.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Магазин сумок и аксессуаров GALANTEYA распахнет свои двери на 1 этаже торгового центра "Европарк". В честь открытия мы сделали для Вас скидку в размере 15% на все изделия, кроме новинок. Скидка действует до 31 июля этого года! Со всеми действующими акциями Вы можете ознакомиться на сайте
Быть первыми среди лучших. Именно такая задача была поставлена во время создания открытого акционерного общества «Галантэя» в 1994 году. На сегодняшний день GALANTEYA — это лидер по производству сумок и кожгалантереи в Беларуси. Продукция, выпускаемая под брендом «Галантэя» пользуется высоким спросом не только в Беларуси, но и за ее пределами.
На предприятии производится почти весь ассортимент аксессуаров, придающих образу безупречную индивидуальность: портмоне, ремни женские, мужские, детские, ключницы, сумки, портфели, обложки, футляры для ключей, очков, телефонов, сумки для косметики, брелоки, чемоданы.
Цена на продукцию в Galanteya приятно радуют. GALANTEYA постоянно готовит для Вас приятные акции, прошлогодние коллекции продаются со значительными скидками, иногда до 50 % от первоначальной цены. Обратите внимание, на все изделия предоставляется гарантия!
GALANTEYA — это искусство создания аксессуаров с учетом всех деталей. Идеи для коллекции и материалы нарабатываются заранее: анализируется спрос, изучаются мировые тенденции и, безусловно, привычки и пожелания покупателей. Каждый год ассортимент выпускаемой продукции обновляется более чем на 80%! Ежедневно на предприятии производится около 3500 самых разных изделий.
GALANTEYA приглашает вас в фирменные магазины за новыми покупками!
ОАО «Галантэя»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин сумок и аксессуаров GALANTEYA распахнет свои двери на 1 этаже торгового центра "Европарк". В честь открытия мы сделали для Вас скидку в размере 15% на все изделия,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)