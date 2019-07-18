В Бресте выпустили детские носки с дорожными знаками

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области зарегистрировано 39 ДТП, в которых 7 детей погибло, 36 получили ранения. Грустные цифры меньше, чем за такой же период минувшего года, но 7 июля случилась резонансная авария под Белоозерском, в которой погибло трое несовершеннолетних. Брестская областная комиссия по безопасности дорожного движения рекомендует усилить профилактическую работу с детьми.

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ФОТО ГАИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кроме уже проводимых мероприятий ГАИ предлагает создать обучающий фильм по правилам безопасного поведения несовершеннолетних на дороге, социальные ролики. Горрайисполкомам рекомендовано проработать вопрос с производителями детской одежды об использовании на выпускаемой продукции световозвращающих элементов, а также элементов наглядной агитации по профилактике детского травматизма и соблюдению правил дорожного движения.

Пробный вариант — детские носки с дорожными знаками, которые выпущены экспериментальной партией в Бресте по инициативе ГАИ . Предполагается, что предмет одежды будет вручен вместе с профилактическими материалами по безопасности дорожного движения первоклассникам — детям из неблагополучных семей. Эту акцию ГАИ намерена провести вместе с обществом «Красный Крест» в преддверии 1 сентября.

Профилактика — это еще и содержание дорог. Вриод начальника УГАИ УВД Брестского облисполкома Валерий Олещеня добавил, что ГАИ недавно проведены обследование автомобильных дорог общего пользования и улиц населенных пунктов, мониторинг улично-дорожной сети, прилегающей к детским учреждениям образования:

— Основными недостатками в содержании улично-дорожной сети являются износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие дорожных знаков либо их несоответствие предъявляемым требованиям. Госавтоинспекцией области выдано 18 предписаний. Устранение недостатков взято на контроль.