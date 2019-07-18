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В Бресте выпустили детские носки с дорожными знаками
19.07.2019 17:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области зарегистрировано 39 ДТП, в которых 7 детей погибло, 36 получили ранения. Грустные цифры меньше, чем за такой же период минувшего года, но 7 июля случилась резонансная авария под Белоозерском, в которой погибло трое несовершеннолетних. Брестская областная комиссия по безопасности дорожного движения рекомендует усилить профилактическую работу с детьми.
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Кроме уже проводимых мероприятий ГАИ предлагает создать обучающий фильм по правилам безопасного поведения несовершеннолетних на дороге, социальные ролики. Горрайисполкомам рекомендовано проработать вопрос с производителями детской одежды об использовании на выпускаемой продукции световозвращающих элементов, а также элементов наглядной агитации по профилактике детского травматизма и соблюдению правил дорожного движения.
Пробный вариант — детские носки с дорожными знаками, которые выпущены экспериментальной партией в Бресте по инициативе
Профилактика — это еще и содержание дорог. Вриод начальника УГАИ УВД Брестского облисполкома Валерий Олещеня добавил, что ГАИ недавно проведены обследование автомобильных дорог общего пользования и улиц населенных пунктов, мониторинг улично-дорожной сети, прилегающей к детским учреждениям образования:
— Основными недостатками в содержании улично-дорожной сети являются износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие дорожных знаков либо их несоответствие предъявляемым требованиям. Госавтоинспекцией области выдано 18 предписаний. Устранение недостатков взято на контроль.
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В Брестской области зарегистрировано 39 ДТП, в которых 7 детей погибло, 36 получили ранения. Грустные цифры меньше, чем за такой же период минувшего года, но 7 июля...
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