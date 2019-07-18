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В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача
19.07.2019 17:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Социальная дача — это, так сказать, продолжение отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения.
На базе Русиновичского дома социальных услуг наши земляки пожилого возраста, с ограниченными возможностями, многодетные семьи и др. за символическую стоимость смогут провести время на природе — на «Гороховой даче». Такое название она получила.
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Социальная дача — это, так сказать, продолжение отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания...
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