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В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

19.07.2019 17:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Социальная дача — это, так сказать, продолжение отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения.

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

На базе Русиновичского дома социальных услуг наши земляки пожилого возраста, с ограниченными возможностями, многодетные семьи и др. за символическую стоимость смогут провести время на природе — на «Гороховой даче». Такое название она получила. 

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района торжественно открылась социальная дача

 
 
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