В Брестской области к концу года завершат строительство 18 молочно-товарных ферм

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области до конца года планируется завершить строительство 18 молочно-товарных ферм, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.





Реализация проекта находится на контроле руководства облисполкома. "Проект идет в соответствии с планом. Практически по всем объектам выдерживаются графики строительства. Проект будет выполнен в том объеме и в те сроки, которые запланированы: к 1 января 2020 года будут подписаны акты ввода на все 18 объектов", - отметил Сергей Буткевич.

На сегодня три объекта уже готовы к сдаче под ключ. В КСУП "Видиборский" Столинского района уже не только построили молочно-товарную ферму, но и смонтировали доильное оборудование. Практически на 100% готовы МТФ и начат монтаж доильного оборудования в ОАО "Батчи" Кобринского района и КСУП "Синкевичский" Лунинецкого. Высокая строительная готовность объектов в СПК "Радонежский" Кобринского района, СПК "Горбаха-Агро" Ивановского и "Винец" Березовского районов.

Проект предусматривает строительство трех производственных зданий - двух коровников и доильно-молочного блока. Генподрядчиком по большинству объектов выступает объединение "Брестоблсельстрой", три объекта возводит ОАО "Пинсксовхозстрой". Многое для удешевления работ делается хозяйственным способом. За 2020 год новые фермы должны не только заполниться высокопродуктивным маточным поголовьем, но и выйти на технологические параметры работы, определенные бизнес-планом. При этом в каждом хозяйстве должно увеличиться поголовье коров на 300 голов.

Схема финансирования предусматривает льготный кредит (25% необходимых средств), бюджетные невозвратные средства (60%), стоимость доильного оборудования в лизинг (15%). "Таких льготных условий у нас еще не было при реализации подобных проектов. Можно говорить, что хозяйствам, вошедшим в этот перечень, крупно повезло", - заметил Сергей Буткевич.

Сейчас в Брестской области функционирует 348 ферм, оснащенных доильным оборудованием. На этих МТФ содержится почти 195 тыс. коров, или 69% от всего поголовья. За прошлый год здесь получено 75% от всего произведенного в регионе молока. В результате реализации проекта еще 15 тыс. коров будут переведены на современные условия содержания. Таким образом, на модернизированных фермах будет содержаться почти 90% поголовья дойного стада.

В этом году в области планируют обеспечить удой на корову в 6,1 тыс. кг молока, прирост к 2018 году составит почти 330 кг.