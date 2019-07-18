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На опасном перекрестке по дороге на Беловежскую пущу, где в ДТП пострадали 22 человека, сделают кольцо
19.07.2019 17:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестская областная комиссия по безопасности дорожного движения с подачи УГАИ УВД Брестского облисполкома рекомендует КУП «Брестоблавтодор» проработать вопрос об организации кругового движения на перекрестке республиканских автодорог Р83 и Р85 в агрогородке Видомля Каменецкого района. Комиссией также даны поручения и по другим дорогам, которые должны стать безопаснее.
Напомним, 21 июня DAF на пересечении автодороги Слоним — Высокое — граница РП с автодорогой Брест — Каменец —НП «Беловежская Пуща»
И хотя имелись объективные причины этого резонансного ДТП (у фуры, напомним, отказали тормоза, не было техосмотра, а в маршрутке находилось больше положенного пассажиров), круговое движение, по мнению
Также рекомендовано на ряде участков автомобильной дороги М1 обустроить искусственные неровности — шумовые полосы. Так, в Барановичском районе 21 апреля днем водитель съехал с дороги и врезался в дерево. Погиб сам, его супруга и 12-летняя дочь. Будь такая полоса, возможно бы она встряхнула уставшего водителя…
По информации УГАИ УВД, за прошедшие 5 лет на территории Барановичского района на 184—210 км автодороги М1 (где погибла семья) произошло 18 ДТП, в которых 10 человек погибли и 17 получили ранения.
Впрочем, не всегда виновата дорога, особого внимания заслуживает состояние транспортной дисциплины водителей, считает врио начальника управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Валерий Олещеня:
— За полгода на Брестчине задержано 1213 нетрезвых водителей, есть среди них и работники транспортных предприятий. Так, 14 мая в Кобринском районе на автодороге М1 водитель частного предприятия находился за рулем с 3,6 промилле алкоголя. А 26 мая в
Напомним, 1,4 промилле было у водителя, который 7 июля съехал в канал под Белоозерском (погибли 5 человек). Недавно на месте съезда Mercedes в канал по требованию
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На опасном перекрестке по дороге на Беловежскую пущу, где в ДТП пострадали 22 человека, сделают кольцо
Брестская областная комиссия по безопасности дорожного движения с подачи УГАИ УВД Брестского облисполкома рекомендует КУП «Брестоблавтодор» проработать...
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