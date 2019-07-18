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На опасном перекрестке по дороге на Беловежскую пущу, где в ДТП пострадали 22 человека, сделают кольцо

19.07.2019 17:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская областная комиссия по безопасности дорожного движения с подачи УГАИ УВД Брестского облисполкома рекомендует КУП «Брестоблавтодор» проработать вопрос об организации кругового движения на перекрестке республиканских автодорог Р83 и Р85 в агрогородке Видомля Каменецкого района. Комиссией также даны поручения и по другим дорогам, которые должны стать безопаснее. 

На опасном перекрестке по дороге на Беловежскую пущу, где в ДТП пострадали 22 человека, сделают кольцо

Напомним, 21 июня DAF на пересечении автодороги Слоним — Высокое — граница РП с автодорогой Брест — Каменец —НП «Беловежская Пуща» столкнулся в Видомле с маршрутным такси Mersedes Каменюки — Брест. Одна пассажирка микроавтобуса погибла, 21 получили травмы различной степени тяжести. Многие еще остаются в больницах.

И хотя имелись объективные причины этого резонансного ДТП (у фуры, напомним, отказали тормоза, не было техосмотра, а в маршрутке находилось больше положенного пассажиров), круговое движение, по мнению ГАИ, сделает этот оживленный перекресток по дороге в Беловежскую пущу намного безопаснее. 

Также рекомендовано на ряде участков автомобильной дороги М1 обустроить искусственные неровности — шумовые полосы. Так, в Барановичском районе 21 апреля днем водитель съехал с дороги и врезался в дерево. Погиб сам, его супруга и 12-летняя дочь. Будь такая полоса, возможно бы она встряхнула уставшего водителя…

На опасном перекрестке по дороге на Беловежскую пущу, где в ДТП пострадали 22 человека, сделают кольцо

По информации УГАИ УВД, за прошедшие 5 лет на территории Барановичского района на 184—210 км автодороги М1 (где погибла семья) произошло 18 ДТП, в которых 10 человек погибли и 17 получили ранения.

Впрочем, не всегда виновата дорога, особого внимания заслуживает состояние транспортной дисциплины водителей, считает врио начальника управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Валерий Олещеня:

— За полгода на Брестчине задержано 1213 нетрезвых водителей, есть среди них и работники транспортных предприятий. Так, 14 мая в Кобринском районе на автодороге М1 водитель частного предприятия находился за рулем с 3,6 промилле алкоголя. А 26 мая в Ивацевичском районе на этой же трассе задержан водитель маршрутки Минск —Пинск, в выдыхаемом воздухе —1,6 промилле алкоголя. Принципиальный и требовательный подход руководителей и должностных лиц предприятий и организаций к проведению предрейсового освидетельствования водителей является одной из главных составляющих профилактики пьянства и укрепления транспортной дисциплины на производстве.

Напомним, 1,4 промилле было у водителя, который 7 июля съехал в канал под Белоозерском (погибли 5 человек). Недавно на месте съезда Mercedes в канал по требованию ГАИ установлено барьерное ограждение.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Брестская областная комиссия по безопасности дорожного движения с подачи УГАИ УВД Брестского облисполкома рекомендует КУП «Брестоблавтодор» проработать...
 
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