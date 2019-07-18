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В Смолевичах устанавливаются обстоятельства убийства жителя Брестской области

19.07.2019 17:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Смолевичский районный отдел СК расследует уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). Утром 30 июня текущего года жительница Смолевичей у себя во дворе обнаружила тело незнакомого ей мужчины с признаками смерти криминального характера.

В Смолевичах устанавливаются обстоятельства убийства жителя Брестской области


Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность погибшего. Им оказался 23-летний житель Брестской области, который снимал жилье в Смолевичах и работал грузчиком на местном предприятии.

В ходе осмотра места инцидента, иных первоначальных следственных действий были изъяты вещественные дoказательства, в том числе oрудие преступления — нож. 

По подозрению в совершении противоправных действий задержали 49-летнего хозяина дома, работающего каменщиком.

В Смолевичах устанавливаются обстоятельства убийства жителя Брестской области



В ходе допроса мужчина пояснил, что встретил потерпевшего и еще одного знакомого возле магазина в районном центре и пригласил к себе домой. Втроем они распивали спиртные напитки, сидя в беседке во дворе. В какой-то момент между хозяином дома и потерпевшим вспыхнул конфликт, в результате которого он нанес пoследнему нoжевые ранения в шею. Второй гость, когда увидел это, убежал. Подследственный oставил мужчину лежать во дворе, а сам пошел спать. Утром, когда его жена обнаружила тело, сказал ей, что убийство совершил его знакомый.

«Мужчине предъявлено обвинение. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По изъятым следам, предметам специалистами УГКСЭ по Минской области проводятся экспертизы», — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Расследование продолжается.

 
 
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  Смолевичский районный отдел СК расследует уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). Утром 30 июня текущего года жительница Смолевичей у...
 
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