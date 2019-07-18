В Смолевичах устанавливаются обстоятельства убийства жителя Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

Смолевичский районный отдел СК расследует уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). Утром 30 июня текущего года жительница Смолевичей у себя во дворе обнаружила тело незнакомого ей мужчины с признаками смерти криминального характера.







Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность погибшего. Им оказался 23-летний житель Брестской области, который снимал жилье в Смолевичах и работал грузчиком на местном предприятии.



В ходе осмотра места инцидента, иных первоначальных следственных действий были изъяты вещественные дoказательства, в том числе oрудие преступления — нож.



По подозрению в совершении противоправных действий задержали 49-летнего хозяина дома, работающего каменщиком.









В ходе допроса мужчина пояснил, что встретил потерпевшего и еще одного знакомого возле магазина в районном центре и пригласил к себе домой. Втроем они распивали спиртные напитки, сидя в беседке во дворе. В какой-то момент между хозяином дома и потерпевшим вспыхнул конфликт, в результате которого он нанес пoследнему нoжевые ранения в шею. Второй гость, когда увидел это, убежал. Подследственный oставил мужчину лежать во дворе, а сам пошел спать. Утром, когда его жена обнаружила тело, сказал ей, что убийство совершил его знакомый.



«Мужчине предъявлено обвинение. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По изъятым следам, предметам специалистами УГКСЭ по Минской области проводятся экспертизы», — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Расследование продолжается.