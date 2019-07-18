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«Не общайся с этой». Откровение о травле в брестской школе

19.07.2019 17:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мы встретились с человеком, которому пришлось пережить буллинг. Буллингом, то есть травлей, называют агрессивное преследование одного из членов коллектива.

«Не общайся с этой». Откровение о травле в брестской школе

Автор фото: снимок-иллюстрация

Особенно это касается школьников и студентов, но также и коллег, испытывающих давление со стороны остальных членов коллектива или его части. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок. При конфликте силы сторон примерно равны. Травля может выражаться как в физической, так и в психологической форме во всех возрастных и социальных группах, а в сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности. 

— Здравствуй, представься, пожалуйста.

— Я Диана, мне 21 год, родилась и выросла в Бресте. Сейчас я временно работаю в хлебопекарне. До 18 лет мечтала стать модельером, хотела собственный магазин одежды. Концепция, дизайн, бизнес-проект в моей голове были расписаны в мельчайших деталях. Но со временем мечты угасают, перестают быть чем-то важным, как бы это грустно ни звучало. 

Сейчас у меня лишь цели, куда более приземлённые и прагматичные. Мне очень нравится выражение «мой дом — моя крепость». Моя главная цель — обрести свою «крепость», теплый дом и семью. 

— Буллинг для тебя не просто слово. Как ты с ним столкнулась?

— Всё началось во втором классе. Я перешла в другую школу, так как там училась моя сестра, было бы проще меня отводить и забирать. До этого я была «королевой» в песочнице. Моя мама много работала, чтобы мы с сестрой хорошо одевалась. Так что на первое сентября я была при параде, во всем новом. И вот тот самый момент, когда одноклассники подходят знакомиться… Прозвучала фраза, сказанная, как впоследствии выяснится, Альфой: «Не общайся с этой».

В первый же день в новой школе, на втором уроке мне разбили губу. Это сделала та самая Альфа — Настя.
Единственную девочку, которая проявила сочувствие, звали Юля. После мы с ней ещё долго общались, пока из-за травли — несмотря на то, что я её защищала, — родители не перевели ее в другую школу.

— Как думаешь, почему тебя травили?

— Элементарная зависть, моя собственная гордость и независимость от чужого мнения. 

— Обращалась ли ты к учителям, родителям, в милицию? 

— В начальной школе я не раз просила классную руководительницу что-то сделать, говорила родителям. Но учительница предпочла не обращать внимания, несмотря на то, что видела, как меня избивали под лестницей, держали за руки до синяков и рвали мои вещи.

Родителям в тот момент было не до меня: личные проблемы и нехватка времени.

— Как на тебя повлияли эти события?

— Не считая того, что девять из одиннадцати лет были адом, образовалось много комплексов, а также возникли проблемы в общении с людьми. 

— Осталась ли у тебя травма?

— В любом случае травма есть, и она никуда не исчезнет. Но это сделало меня сильнее. 

— Что бы ты сейчас сказала этим людям?

— Ничего. Можно было бы надавить на жалость и пристыдить. Ну, или попросту послать куда подальше. Но зачем? У многих уже появились или скоро появятся дети, а карма бьет лучше и больнее любого слова. И всё, что они сделали, однажды им вернётся.

— Какие планы на ближайшее будущее? 

— Хочу найти работу, которая будет приносить мне удовольствие. Создать крепкую семью.

P.S. Как проявления травли специалисты расценивают оскорбления, угрозы, агрессию, постоянную негативную оценку жертвы, отказ в доверии и делегировании полномочий и так далее. 

Материал создан с целью помочь родителям увидеть проблемы, которые скрываются от них, а также дать возможность жертвам буллинга быть услышанными.

 
Теги: Брест
 
 
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