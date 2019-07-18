Источник материала: Интерфакс

Национальный парк "Припятский" получит из республиканского бюджета Br345 тыс. для вырубки деревьев, поврежденных стволовыми вредителями.

Поручение о выделении средств Управлению делами президента (в его подчинении находится парк – ИФ) дано Минфину постановлением правительства №472.

"Средства будут направлены на финансирование затрат, связанных с проведением неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера – вырубкой сосновых насаждений, поврежденных стволовыми вредителями (заготовка, вывозка, переработка)", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Национальный парк "Припятский" расположен на юге Беларуси - на территории Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. На долю лесов приходится более 75% территории парка, в том числе сосняки составляют 45%.

На территории НП "Припятский" обитает 45 видов млекопитающих, 255 видов птиц, 45 видов рыб, более 3,3 тыс. видов беспозвоночных животных. Флора парка представлена более чем 1 тыс. видами растений, 47 из которых занесены в Красную книгу Беларуси.